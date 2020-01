Un investissement de 233 406 $ pour adapter le territoire de Laval aux besoins des aînés

Le député de Sainte-Rose, Christopher Skeete, a annoncé hier au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, que le gouvernement du Québec investit à Laval, une somme de 233 406 $ destinée à encourager la participation des personnes aînées au développement de leur communauté et à adapter les milieux de vie à leurs besoins, dans le cadre du programme Québec ami des aînés (QADA).

En ce qui concerne le programme QADA, une somme de 233 406 $ est attribuée à la communauté pour soutenir les projets locaux ou régionaux suivants :

85 530 $ pour le projet ″Vers une retraite active″ de l’organisme Association Midi-Quarante inc.;

149 876 $ pour le projet "Cuisinons entre aînés" de l’organisme Groupe Promo- Santé Laval

De tels investissements témoignent de la volonté du gouvernement actuel d’accroître le soutien apporté au milieu municipal et aux organismes œuvrant auprès des aînés dans la réalisation de projets locaux, régionaux et nationaux.

Christopher Skeete, député de Sainte-Rose s'est montré fier de cette annonce: « Ce financement contribuera certainement à rendre nos structures et nos espaces publics encore plus inclusifs et accueillants, stimulant par le fait même la participation des aînés à notre vie collective. Je suis persuadé que ce soutien financier contribuera au dynamisme de la communauté, et à faire de notre région un lieu où il fait bon vieillir, dans un cadre qui favorise les échanges intergénérationnels et le respect des valeurs de chacun. »

Un financement de 17M$ pour l'ensemble du Québec

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, a précisé :« Notre gouvernement vise à créer des environnements sains, sécuritaires et accueillants pour les personnes aînées. Grâce à cet investissement majeur de 17 M$ et à la collaboration que nous avons avec les acteurs communautaires et municipaux, nous sommes en mesure de favoriser concrètement le plein épanouissement et la participation active à la société des personnes aînées. »



Rappelons que ces sommes découlent d’un financement global de 17 M$ pour l’ensemble du territoire québécois, qui se décline ainsi :

105 projets représentant 277 municipalités et MRC réparties dans 16 régions bénéficieront de près de 3 M$, dans le cadre du programme de soutien à la démarche MADA, pour leur permettre de se doter d’une politique municipale et d’un plan d’action pour adapter leurs services et leurs structures au vieillissement de la population;

81 projets, dont 17 à portée nationale et 64 à portée locale et régionale, se partageront une somme de 14 M$, pour ce qui est du programme QADA, pour améliorer les conditions de vie des aînés, en soutenant la participation des aînés à la vie sociale et récréative et en rendant leurs milieux de vie adaptables, accessibles et sécuritaires, entre autres.

Le Québec compte maintenant 967 municipalités et MRC engagées dans la démarche MADA, ce qui porte à 92 % la proportion de citoyens résidant sur un territoire participant.