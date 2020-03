L’Opposition officielle demande un report du deuxième paiement de taxes municipales

L’Opposition officielle demande à l’administration municipale qu’elle permette aux Lavallois et aux Lavalloises d’acquitter leur deuxième paiement de compte de taxes municipales, dû au plus tard le 16 juin, en un maximum de six versements égaux, et ce, sans qu’aucun intérêt ni pénalité ne leur soit réclamé.

Le représentant de l’Opposition officielle et conseiller de Fabreville, Claude Larochelle, déposera d’ailleurs un avis de proposition en ce sens à la séance du conseil municipal, qui aura lieu le mardi 7 avril prochain.

Alléger le choc financier des propriétaires lavallois

Le report du versement du premier paiement du compte de taxes s’est fait tardivement à Laval. En attendant la date d’échéance du 18 mars pour faire l’annonce du report de 30 jours, l’administration Demers a malheureusement privé bien des propriétaires, en situation économique précaire, de profiter de ce sursis grandement attendu.

Pour éviter que plusieurs n’aient à subir ce stress une seconde fois, le chef de l’Opposition officielle suggère de réfléchir à la proposition dès maintenant : « Avec toute l’incertitude qui règne présentement, la dernière chose que les Lavallois et les Lavalloises ont besoin, c’est de se préoccuper du paiement complet de leur compte de taxes d’ici la mi-juin ! La moindre des choses que l’on puisse faire en tant qu’administration municipale, c’est de permettre aux citoyens et auxcitoyennes d’étaler leur paiement en plusieurs versements. Évidemment, les intérêts et les

pénalités habituels ne devraient pas être chargés », soutient Michel Trottier.

« Le compte de taxes municipales, ce n’est pas rien, ça représente une dépense de plusieurs centaines de dollars. Pour ceux et celles qui auront à faire face à une baisse importante de leurs revenus causée par une mise à pied temporaire, ce coup de pouce de la ville leur permettra de respirer. L’étalement du deuxième versement jusqu’en fin d’année 2020 aidera les propriétaires à faire face aux imprévus. La ville de Laval a besoin de payer ses dépenses d’opérations toute l’année. Il n’est pas nécessaire pour elle de collecter 100% de la taxe foncière annuelle de 647 millions pour le 16 juin », de constater le conseiller de Fabreville, Claude Larochelle.