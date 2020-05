Le comité exécutif planche sur plusieurs types de travaux

Les membres du comité exécutif ont pris plusieurs décisions lors de la séance du 29 avril sur différents travaux que les membres aimeraient voir effectuer à Laval, ainsi que la mise à niveau des piscines Vanier et Poly-Jeunesse, via une entente avec la Commission scolaire.

Travaux dans Saint-Vincent-de-Paul

Le comité exécutif recommande au conseil d'adjuger un contrat de 4 965 043,61 $ (incluant les taxes) aux Constructions CJRB pour les travaux de remplacement et d’ajout d'infrastructures municipales sur une partie du boulevard Lévesque Est, des rues François-Chartrand, des Merisiers et des Mélèzes, de la place des Hirondelles ainsi que sur divers lots.

Le projet inclut la construction d'un collecteur d'égout pluvial et de son émissaire à la rivière des Prairies, lesquels seront situés au sud du boulevard Lévesque Est, de même que l’installation d'une conduite pluviale entre ce nouveau collecteur et l'extrémité ouest de la rue des Merisiers. Enfin, les travaux comprennent la mise en place d'un nouveau réseau d'égout pluvial afin de séparer le réseau combiné existant.

Travaux dans L’Orée-des-Bois et Laval-les-Îles

Les membres du comité exécutif recommandent au conseil d'adjuger un contrat de 1 154 852,48 $ (incluant les taxes) à Uniroc Construction pour les travaux de resurfaçage de la chaussée (planage et pavage) sur des rues en mauvais état, mais dont les infrastructures souterraines (égout et aqueduc) n'ont pas atteint la fin de leur durée de vie utile. Ces travaux seront effectués dans l’ouest de la ville et ils permettront de prolonger la durée d’utilisation de la chaussée de 7 à 12 ans.

De plus, des travaux d'ajustement et de nettoyage de regards, de chambres des vannes et d’autres éléments sont prévus, ainsi que des travaux de marquage de la chaussée. Les rues visées par le présent contrat sont la 5e Avenue, la 8e Rue, la 11e Avenue, la 33e Avenue, la 42e Rue, la 45e Rue, la 53e Avenue, le boulevard Sainte-Rose, la rue Prévert et la rue Riviera.

Travaux dans Saint-Vincent-de Paul, Saint-François et Duvernay–Pont-Viau

Le comité exécutif recommande au conseil d'adjuger un contrat de 1 170 910,28 $ (incluant les taxes) à Eurovia Québec pour les travaux de resurfaçage de la chaussée sur les rues Flaubert, De Bienville, Déry, Monty, Mirelle, Kavanagh et Huot ainsi que sur les avenues Mondor, Champagnat, Belleville et Riel.

Réfection de terrains de tennis

Le comité exécutif recommande au conseil d'adjuger un contrat de 2 104 000 $ (incluant les taxes) à Lavallée et Frères pour entamer les travaux de réfection de terrains de tennis dans divers parcs de Laval. Les travaux ont été priorisés en fonction de la détérioration des installations sportives et de leur taux de fréquentation par les usagers. Les terrains de tennis visés sont ceux des parcs Goupil, Louis-Durocher, Montceau et Rosaire-Gauthier, en 2020 et 2021.

Ententes avec la Commission scolaire de Laval

Le comité exécutif recommande au conseil municipal d'approuver deux ententes à survenir entre la Ville de Laval et la Commission scolaire de Laval (CSDL). Chaque entente sera dotée d’un fonds de 1 000 000 $ dont le financement proviendra d’une appropriation de l'excédent de fonctionnement affecté. Elles permettront la mise à niveau des piscines Vanier et Poly-Jeunesse. En échange de la contribution financière de la Ville, la CSDL garantit à la Ville que les citoyens auront accès aux 2 piscines et à leurs installations, et ce, pour une période de 20 ans à raison d’un total de 3 000 heures par année au tarif annuel fixe et non indexé de 25 000 $par emplacement.

Nouveau terrain de soccer-football à l'école secondaire Curé-Antoine-Labelle

Le comité exécutif recommande au conseil d'approuver l'entente à survenir entre la Ville de Laval et la CSDL quant à l'aménagement d'un terrain de soccer-football à surface synthétique à l'école secondaire Curé-Antoine-Labelle. L'entente prévoit qu'en échange de la contribution de 1 250 000 $ de la Ville, la CSDL garantit l'accès au terrain et à ses installations pour une période de 20 ans, pour un total de 1 400 heures annuellement.

Connexion temporaire de la piste cyclable du pont Arthur-Sauvé avec la Route verte

Le comité exécutif a entériné les mesures temporaires qui permettront d'accéder à la piste cyclable sur le pont Arthur-Sauvé, soit le marquage, l’installation de bollards et l’autorisation de circuler ponctuellement sur le trottoir. Le Service la gestion des immeubles et des travaux publics a été autorisé à effectuer les travaux.