Élection municipale 2021: Michel Trottier sera en lice

L’actuel chef de l’opposition officielle et conseiller municipal de Marc-Aurèle-Fortin, Michel Trottier, vient d'annoncer sa candidature à la mairie en vue de l’élection générale de 2021.

Lors l’assemblée générale annuelle du Parti Laval – Équipe Michel Trottier, qui se tenait virtuellement, la totalité des membres présents qui ont accordé leur pleine confiance au chef : « Avec un appui unanime, Michel a la certitude que l’équipe est entièrement derrière lui et qu’elle approuve son leadership ! », affirme avec confiance le président de Parti Laval, Jacques Roberge.



En route vers 2021



En novembre 2017, Parti Laval – Équipe Michel Trottier réussit à obtenir le statut d’opposition officielle au conseil municipal. Deux ans plus tard, le chef du parti Michel Trottier remporte l’élection partielle dans le district de Marc-Aurèle-Fortin, et ravit ainsi un siège autrefois détenu par un conseiller du Mouvement lavallois.



« En 2021, ce que l’on vise, c’est qu’une majorité de candidates et candidats de Parti Laval soient assis à la table du conseil ! Parti Laval a le vent dans les voiles en ce moment, ça se sent. Les gens s’intéressent de plus en plus à nos idées, à notre offre politique. Beaucoup se retrouvent dans nos valeurs liées à la proximité des services et à l’importance de la vie dans les quartiers, c’est vraiment encourageant pour la suite des choses ! », confie Michel Trottier.



Une vague d’annonces



Plusieurs citoyennes et citoyens impliqués cognent à la porte de Parti Laval – Équipe Michel Trottier. Des annonces de candidatures sont d’ailleurs prévues au cours des prochaines semaines.



« Les candidats et les candidates ont hâte d’être sur le terrain et de commencer à faire campagne dans leur district. Toute cette énergie positive est vraiment motivante pour l’équipe ! Je pense que les Lavalloises et les Lavallois vont se sentir choyés d’être représentés par des personnes aussi motivées et dévouées à leur quartier et à leur ville », se réjouit le chef de Parti Laval.



D’ici à la fin du mois, dans une première vague d’annonces, plusieurs candidates et candidats de Parti Laval se lanceront publiquement dans la course en vue de l’élection générale municipale de 2021.