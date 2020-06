Le fédéral octroie une aide individuelle de 600$ aux personnes handicapées

Alors que l'économie rouvre graduellement et que de plus en plus de Canadiens retournent au travail, le gouvernement Trudeau attribue une aide pour les personnes handicapées, dont une prime de 600$ non-imposables. Le premier ministre s'est aussi dit prêt à déployer une aide de 14 G$ aux provinces pour aider à la relance durable du pays.

Les 600$ uniques non-imposables alloués aux Canadiens handicapés est la première des aides annoncées aujourd'hui pour ces derniers. Justin Trudeau a assuré que son gouvernement oeuvrait à l'accompagnement de ces personnes au retour au travail.

De plus, un financement de cinq nouveaux projets partout au pays a été développé pour rendre l'accès plus facile aux équipements adaptés.

Relance du pays

Aujourd'hui, le rapport du mois de mai a fait état du retour de 1,2 million de Canadiens au travail, qui n'ont donc plus besoin du soutien de la PCU. Toutefois, un taux de chômage record est observé, soit 13,7 % en mai, un niveau inégalé depuis 1976.

« Si nous voulons avancer, il nous faut un plan canadien pour déterminer où l'on va être rendus cet été, cet automne et cet hiver », a affirmé le premier ministre.

Toutefois, la suppression de 2500 emplois annoncés par l'entreprise aéronautique Bombardier, dont la majorité se fait au Québec, met à mal de nombreux travailleurs. Le premier ministre a reconnu que ce secteur était particulièrement frappé par la crise. « Nous allons continuer de travailler pour que les employeurs puissent aider leurs salariés », s'est-il contenté de glisser à ce sujet.

Une offre de 14 G$ aux provinces pour la relance du pays

Le fédéral s'est dit prêt à accorder 14G$ aux provinces. Ces fonds seront utilisés dans plusieurs domaines, dont la protection des travailleurs, notamment de la santé, par un équipement adéquat; la garde d'enfants; l'aide aux personnes à risques, les congés maladie payés de 10 jours et l'aide pour les Villes et les municipalités du Canada.

En cette Journée mondiale de l'environnement, ce vendredi 5 juin, le premier ministre a annoncé 60 nouvelles initiatives pour conserver la nature au pays. La moitié d'entre celles-ci sera dirigée par le peuple autochtone. Elles ont pour but, selon le premier ministre, de soutenir l'économie locale et de créer des emplois.

Il a également rendu hommage au Débarquement, qui a eu lieu les 5 et 6 juin 1944 sur les plages de Normandie.

Bilan de cas de COVID-19 au Canada ce 5 juin

Ce vendredi 5 juin, 94 070 cas ont été recensés au total au Canada. Depuis le début de la crise, 7 652 personnes sont décédées du fait de ce virus.