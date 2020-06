Le comité exécutif de Laval accorde des subventions au sport et à l'art

Certaines décisions prises en fin de semaine dernière concerne l'octroi de subventions à plusieurs organismes lavallois.

Une subvention de 271 138,50 $ aux organismes de sports collectifs et de sports individuels pour 2020

À la suite de la demande faite par les organismes en sports collectifs et en sports individuels auprès du Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social afin d’obtenir un soutien financier pour le fonctionnement et l’encadrement de leurs activités, les membres du comité exécutif acceptent l’octroi d’une subvention de 271 138,50 $ pour l'année 2020.

Ces organismes partenaires du développement sportif lavallois investissent temps et énergie afin que l’offre sportive contribue de manière éloquente à la vitalité et au rayonnement de la culture de la vie active lavalloise. Cette aide financière, qui s'inscrit dans le cadre de la Politique d'assistance financière de la municipalité, répond aux engagements de la Politique de l'activité physique, où la Ville entend participer à la consolidation des actions de ses organismes sportifs au profit d'une dynamique sportive accessible et vivante.

Subvention à la Fondation de soutien aux arts de Laval et à la Fondation Maxime-Letendre

Les membres du comité exécutif ont aussi convenu d’octroyer une subvention de 6 000 $ à la Fondation de soutien aux arts de Laval et une subvention de 5 000 $ à la Fondation Maxime-Letendre. Ces subventions ont été accordées dans le cadre du soutien financier ponctuel dédié aux projets spéciaux de la Ville de Laval.

Elles serviront respectivement à financer le Gala de remise de bourses, qui se fera de façon virtuelle en raison de la pandémie actuelle, ainsi que La marche du Grand défoulement, qui aura lieu au Centre de la nature le 3 octobre prochain. Le comité de coordination des relations publiques (CCRP) a approuvé ces deux demandes d’aide financière le 14 mai dernier.