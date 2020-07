Laval lance un appel à projets du Fonds régions et ruralité

La Ville de Laval invite les organismes et entreprises sur son territoire à soumettre leurs propositions dans le cadre de l’appel à projets 2020-2021 du Fonds régions et ruralité (FRR) – volet Soutien au rayonnement des régions du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.



Depuis le 1er avril, le FRR donne un nouvel élan au développement local et régional, à la coopération intermunicipale ainsi qu’à l’occupation et à la vitalité des territoires. Le volet Soutien au rayonnement des régions permettra d'appuyer la réalisation de projets mobilisateurs à Laval. Pour l’appel à projets 2020-2021, les trois aspects suivants seront priorisés :



1. Stimuler la vitalité sociale dans une perspective d’intégration et d’inclusion des personnes;

2. Faire de la culture un pilier indissociable d’un développement régional durable;

3. Favoriser l’émergence d’initiatives structurantes qui participent au déploiement d’un pôle d’innovation au centre-ville et stimuler la croissance des entreprises et de la communauté entrepreneuriale dans son ensemble.



Dépôt des projets jusqu'au 6 septembre

Les entreprises et les organismes intéressés ont jusqu’au 6 septembre 2020 pour déposer leur dossier de candidature sur le site du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Les renseignements propres à chaque région admissible au volet Soutien au rayonnement des régions sont disponibles sur le même site, à la page Gestion régionale.