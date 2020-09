La CMM lance un guide d’inclusion du logement social, abordable ou familial pour les municipalités

Hier, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) lance un guide afin d’encourager ses municipalités à se doter d’un règlement d’inclusion et d'améliorer l’offre de logements sociaux, abordables ou familiaux sur leur territoire.

L’inclusion par règlement municipal constitue une approche, selon la CMM, pour répondre aux besoins des communautés locales en matière de logement social et abordable.

« Les besoins en logements sociaux et abordables, déjà criants avant la pandémie, se sont encore accentués dans la région où pas moins de 213 000 ménages locataires à faible revenu doivent consacrer une part importante – soit 30 % ou plus – de celui-ci pour se loger », souligne M. Stéphane Williams, maire de Saint-Amable et président de la commission du logement social.

« Les élus municipaux sont très préoccupés par cette situation et veulent agir pour la régler, c’est pourquoi nous avons mis autant d’efforts pour créer un guide pratique, qui permettra aux municipalités d’avoir en main toute l’information utile pour amorcer ou poursuivre leur réflexion et mener à bien leur projet de règlement. »

Élaboré par la commission du logement social de la CMM, de concert avec de multiples partenaires municipaux, le guide propose une démarche pour l’élaboration d’un règlement, en présentant les options qui s’offrent à la municipalité et les éléments à considérer pour chacune des étapes. Afin de faciliter le travail des équipes municipales, le guide s’accompagne d’un modèle de règlement.