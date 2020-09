Le ministre de la Santé Christian Dubé vient de confirmer ce vendredi que « toute la Communauté métropolitaine de Montréal » (CMM) ainsi que la MRC de Rivière-du-Nord passent en zone orange. La MRC de Laval suit, puisque celle-ci est comprise dans la CMM.

« On demande aux citoyens de ces régions d'être encore plus prudents, d'augmenter la vigilance et de réduire leurs activités sociales », a indiqué le ministre Dubé.