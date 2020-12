Christian Le Bouc sera candidat d’Action Laval dans Laval-les-Îles

Christian Le Bouc sera candidat d'Action Laval dans le district de Laval-les-Îles, vient d'annoncer par voie de communiqué de presse la cheffe du parti municipal et candidate à la mairie, Sonia Baudelot.

M. Le Bouc dispose d’une longue expérience professionnelle surtout liée à la gestion et au développement des affaires, à la gestion de projets informatiques, à la vente et au marketing. Il est diplômé en gestion d’entreprises numériques ainsi qu’en multimédia. En plus d’avoir travaillé au sein de grands groupes, au Canada et à l’international, il a également dirigé une entreprise du domaine de l’alimentation. Il a été membre de nombreuses chambres de commerce au Québec.

Outre son parcours entrepreneurial et professionnel exceptionnel, le candidat a été très impliqué à Laval dans le milieu sportif et communautaire. Il a notamment été président du conseil d’administration du Comité des sports Delta de Laval (2015-2016) où il a porté à terme plusieurs projets lors de son passage dont le retrait de chandail de Martin St-Louis qui a mené au changement de nom de l’aréna. Il a également siégé au conseil d’administration du Centre de pédiatrie sociale de Laval pendant deux ans.

« C’est un honneur pour moi de rejoindre l’équipe d’Action Laval, avec Sonia Baudelot, pour représenter les citoyens de Laval-les-Îles. Les citoyens de Laval attendent de leurs conseillers des solutions concrètes à leurs enjeux quotidiens. C’est un changement important qu’il faut opérer à Laval et je souhaite faire partie de ce changement ! », a déclaré Christian Le Bouc dans le communiqué du parti.

Présentement, Action Laval est le principal groupe d’opposition à la Ville de Laval et est composé de quatre élus : Aglaia Revelakis (Chomedey), David De Cotis (Saint-Bruno), Isabella Tassoni (Laval-des-Rapides) et Paolo Galati (Saint-Vincent-de-Paul).