Silvana Senattore Pérez représentera Action Laval dans L’Abord-à-Plouffe

La cheffe d’Action Laval et candidate à la mairie, Sonia Baudelot, vient d'annoncer la candidature de Silvana Senattore Pérez dans le district de L’Abord-à-Plouffe en vue des élections municipales de novembre prochain.

Mme Silvana Senattore Pérez est une spécialiste du service à la clientèle et des relations communautaires et avec les citoyens. Désirant s’engager auprès de sa communauté, elle a d’abord été militante, puis attachée politique et finalement directrice du bureau de circonscription du député de Chomedey pendant plus de 10 ans. Elle est aujourd’hui coordinatrice de la section lavalloise d’un ordre professionnel important regroupant plus de 900 membres.

« Mme Silvana Senattore Pérez est un véritable pilier de l’action communautaire et politique à Laval et du grand secteur Chomedey. Ses années à travailler avec le député de Chomedey et son engagement bénévole constant auprès de ses concitoyens feront d’elle une conseillère hors du commun. Je suis très heureuse qu’elle se joigne à notre équipe dans le district de L’Abord-à-Plouffe ! », a déclaré la cheffe d’Action Laval lors de l'annonce.

« Me présenter dans L'Abord-à Plouffe est pour moi un retour aux sources, il s’agit du quartier dans lequel j’ai grandi et où mes parents habitent toujours. À titre de conseillère municipale, je serai en mesure de redonner à cette communauté qui m’a vu grandir et avec laquelle je travaille et m’implique depuis des années », a déclaré la candidate.