Une aide financière qui rapporte gros : de 5 000 $ à 450 000 $ pour la Maison de la sérennité

Les membres du comité exécutif de la Ville de Laval souhaitent informer la population de certaines décisions prises lors des séances publiques tenues les 12 et 17 février.

50 000 $ pour prévenir l'itinérance et l'exclusion sociale

Depuis l’ouverture de L’Aviron – hébergement communautaire en 2012, une subvention annuelle de 50 000 $ est octroyée à cet organisme afin de subvenir à ses besoins en hébergement.

L’Aviron est un organisme communautaire autonome (OCA) qui a pour mission de prévenir l'itinérance et l'exclusion sociale des personnes en situation d'instabilité résidentielle, économique et sociale au moyen d'un service d'hébergement d'urgence et de logements supervisés.

Cette subvention est d’autant plus importante depuis l’arrivée de la COVID-19, les organismes étant de plus en plus sollicités et ayant des besoins grandissants.

Les services offerts par l’organisme permettent également de diminuer de façon significative les coûts des interventions policières du Service de police de Laval (SPL) auprès de cette clientèle, en plus d’assumer la prise en charge d'une partie de la clientèle antérieurement assurée par la Division urgence sociale du SPL.

Une aide financière qui rapporte gros : de 5 000 $ à 450 000 $

Les membres du comité exécutif ont octroyé une subvention de 5 000 $ à la Maison de la sérénité (anciennement, la Maison de soins palliatifs de Laval) pour la tenue d’une soirée-bénéfice ayant eu lieu le 4 février dernier.

Les généreux donateurs qui ont participé à l'événement ont permis d’amasser 450 000 $. Cette somme servira à assurer le bon fonctionnement de la Maison pour l’année en cours.

La subvention a été accordée dans le cadre du Programme de soutien financier ponctuel aux projets spéciaux du comité de coordination des ressources publiques (CCRP).

Réunions du comité exécutif

Rappelons que le comité exécutif se réunit chaque semaine pour prendre des décisions sur des sujets variés. Il se compose du président, le maire Marc Demers, du vice-président, Stéphane Boyer (Duvernay–Pont-Viau) ainsi que des conseillers Sandra Desmeules (Concorde–Bois-de-Boulogne), Ray Khalil (Sainte-Dorothée), Virginie Dufour (Sainte-Rose) et de deux membres associés, soit Nicholas Borne (Laval-les-Îles) et Éric Morasse (Saint-François).