SeyLac Try représentera Action Laval dans le district d’Auteuil

La cheffe d’Action Laval et candidate à la mairie, Sonia Baudelot, vient d'annoncer la candidature de SeyLac Try dans le district d’Auteuil, en vue du scrutin municipal de novembre prochain.

Mme SeyLac Try est entrepreneure et courtière immobilière depuis 2004. Mère de deux enfants et habitant Auteuil depuis maintenant plus de 30 ans, elle est une figure locale de l’action citoyenne et commerciale de son secteur. Engagée localement, elle milite activement pour le succès scolaire et aime se consacrer aux causes philanthropiques qui lui sont chères.

« C’est un bonheur pour moi d’habiter le secteur Auteuil, une communauté composée de gens remarquables où mes enfants ont la chance de grandir. Il est temps pour moi de redonner à cette communauté et de me présenter à titre de conseillère municipale avec l’équipe de Sonia Baudelot. C’est avec détermination et franchise que je militerai pour une ville harmonieuse et prospère ! », a déclaré la candidate

« Les citoyens d’Auteuil auront la chance de pouvoir élire une candidate locale qui saura représenter leurs intérêts au Conseil municipal et mettre en place les changements nécessaires dans leur secteur », a déclaré la cheffe Baudelot.