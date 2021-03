Québec investit 4 millions de dollars pour la reconnaissance des acquis des immigrants

Le gouvernement provincial a annoncé un investissement de 4 millions de dollars sur quatre ans pour la mise en œuvre de la mesure Prêts pour la reconnaissance des titres de compétences étrangers (PRTCE).

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet en a fait l'annonce samedi.

« La mesure va permettre aux personnes immigrantes de recevoir un bon coup de pouce pendant leur parcours de reconnaissance. Par ailleurs, nous avons assurément besoin de tous nos talents pour faire face aux défis actuels du marché du travail, dont la rareté de main-d'œuvre, qui a un impact direct sur la productivité des entreprises », a commenté Jean Boulet.

Cette mesure, accessible à compter du 1er avril 2021, permettra de soutenir les personnes formées à l'étranger dans leurs démarches de reconnaissance de leurs qualifications au Québec.

Il sera possible, par exemple, de financer les frais d'examens conditionnels à une accréditation; la formation d'appoint prescrite par un organisme de réglementation professionnelle; la cotisation professionnelle pour la première année ou encore des livres et du matériel de cours.

Benoit Charette, le nouveau ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval a également salué cette annonce: « La couleur de la peau ou les origines d'une personne ne doivent pas être un argument pour disqualifier quelqu'un. L'annonce d'aujourd'hui est un pas dans la bonne direction pour aider les personnes immigrantes à s'intégrer dans la société québécoise ».

Les participants admissibles à la mesure PRTCE sont tous les résidents permanents, les citoyens canadiens ou les travailleurs étrangers temporaires admissibles aux mesures actives d'emploi.

Les individus ayant le statut de réfugié au Canada et qui sont légalement autorisées à travailler au Canada peuvent également admissibles au PRTCE sous certaines conditions.

Les organismes Le Moulin Microcrédits et Microcrédit Montréal ont été mandatés pour mettre en œuvre la mesure PRTCE. Ils ont ainsi le rôle de recevoir et d'analyser les demandes de prêts de la clientèle et de mettre en relation les participants acceptés avec une institution financière partenaire afin d'obtenir leur soutien financier.