Viviane Monette représentera à nouveau Action Laval dans Souvenir-Labelle

La cheffe d’Action Laval et candidate à la mairie, Sonia Baudelot, vient d'annoncer la candidature de Viviane Monette dans le district de Souvenir-Labelle (Sud-Est de Chomedey).

Mme Monette est résidente du district de Souvenir-Labelle depuis plus de 30 ans. Diplômée en sciences des relations industrielles, elle a exercé dans de nombreux rôles de cadre supérieure, tant corporatifs que « terrain » et ce, au sein d’organisations nationales ou internationales.

Elle a notamment participé à de grands projets de transformation touchant le modèle d’affaires et la culture et accompagne aujourd’hui ses clients dans leurs décisions ponctuelles de gestion. Outre sa carrière professionnelle, Mme Monette a siégé au Conseil de surveillance de sa caisse Desjardins et à titre de passionnée de tennis, est bénévole année après année à l’Omnium Banque Nationale (anciennement Coupe Rogers).

Très impliquée politiquement, elle a participé à la campagne électorale de 2017, durant laquelle elle militait entre autres pour une meilleure gestion des zonages locaux, pour des transports plus efficaces et accessibles et pour la promotion des commerces de proximité. Malgré sa défaite, elle a persévéré et est devenue l’un des piliers du parti Action Laval, en conseillant entre autres l’élue de Chomedey, Aglaia Revelakis. Elle a également continué de participer activement aux séances du Conseil municipal en questionnant régulièrement l’administration du Mouvement Lavallois sur les enjeux qui lui sont chers.

« Avant d’être candidate, je suis citoyenne et fière résidente de Souvenir-Labelle. Mon objectif principal est, avec Sonia Baudelot et son équipe, de rapprocher les Lavallois et les Lavalloises de leurs élus locaux par des actions simples et efficaces ! », a déclaré la candidate Monette.