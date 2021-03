Ottawa annonce près de 66,3 millions de dollars pour aider à construire 193 logements à Laval

Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi qu'Annie Koutrakis, députée fédérale de Vimy, ont annoncé aujourd'hui près de 66,3 millions de dollars pour aider à construire 193 logements à Laval.

Les loyers annuels de 106 des 193 logements de l'immeuble seront nettement inférieurs à 30 % du revenu médian des ménages de la région. Ces loyers abordables seront maintenus pendant au moins 16 ans à compter de la date de la première occupation.

« Les évènements actuels nous rappellent que rien n'est plus important qu'un chez-soi. En appuyant ce nouvel ensemble, nous offrons aux familles de Laval des options de logement plus près des emplois, des services et des commodités », commente Annie Koutrakis, députée fédérale de Vimy.

L'ensemble Central Parc Laval, un immeuble résidentiel de 18 étages, reçoit un prêt à faible coût dans le cadre de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) du gouvernement du Canada, un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) administré par la SCHL qui soutient la construction de logements locatifs. Ce programme favorise la stabilité de l'offre de logements locatifs pour les familles de la classe moyenne dans les marchés où le logement coûte cher.

« L'iFCLL a accéléré notre capacité d'ajouter rapidement des logements essentiels à un marché où l'offre est insuffisante. Le cadre veille essentiellement à ce que le produit soit construit selon les principes fondamentaux de qualité, d'accessibilité et d'efficacité environnementale, en plus de respecter l'exigence d'abordabilité » de dire Loren Michaud, Groupe Saroukian - Central Parc Laval.

Ces 193 logements serviront à répondre à la forte demande de logements locatifs, car le taux d'inoccupation à Laval est actuellement de 2 %.