Ottawa présentera des excuses officielles aux Italo-Canadiens pour  leur internement 

Cette semaine, le premier ministre Justin Trudeau a fait le point sur les excuses officielles présentées au nom du gouvernement du Canada aux descendants des familles et à la communauté italienne de tout le pays. Les excuses officielles auront lieu en mai 2021.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, plus de 600 Italo-Canadiens ont été internés et environ 31 000 Italiens ont été désignés sujet d’un pays ennemi.

En 1939, le Règlement sur la défense du Canada accordait au ministre de la Justice le droit d'interner, de saisir des biens et de limiter les activités des résidents canadiens nés dans des pays en guerre avec le Canada. Le règlement visait clairement à rassurer les Canadiens qui craignaient les éléments étrangers.

Des vies et des carrières, des entreprises et des réputations ont été interrompues et ruinées. Aucune accusation n’a jamais été portée. Les Italo-Canadiens vivent avec ces souvenirs depuis de nombreuses années et méritent de tourner la page.

Des décennies après l'internement de la Seconde Guerre mondiale, les Italo-Canadiens continuent de déclarer leur loyauté au Canada. Ces excuses officielles honoreront les familles de chacun des 600 internés. C’est un acte de respect et de reconnaissance de l’injustice commise en 1940. Les Canadiens d'origine italienne se sont vu retirer leurs droits civils, ce qui a affecté et changé leur vie à jamais.

Le Canada compte plus de 1,6 million de Canadiens d'origine italienne, l'une des plus importantes diasporas italiennes au monde. Dans les années suivant la guerre, ils ont fait des contributions incommensurables à la fabrique sociale, culturelle et économique du Canada.

« Les Canadiens d'origine italienne font face aux stéréotypes et à la discrimination persistants liés aux erreurs commises par nos gouvernements et institutions du passé qui continuent de les affecter à ce jour. Je suis fier de me lever et de dire que notre gouvernement réparera ces torts qui ont été causés à la communauté italienne par des excuses officielles au mois de mai », a déclaré le premier ministre canadien.

Faits saillants

- En septembre 2018, la GRC a publié une déclaration de regrets pour sa participation à l'internement, convenant finalement que ces injustices étaient sans fondement.

