Jacynthe Millette-Bilodeau se présente comme conseillère municipale dans Vimont pour Action Laval

La cheffe d’Action Laval et candidate à la mairie, Sonia Baudelot, ainsi que les élus du parti accueillaient les médias afin de leur annoncer la candidature de Mme Jacynthe Millette-Bilodeau à titre de conseillère municipale dans le district de Vimont, dans le cadre des élections municipales de novembre prochain.

Après une carrière internationale de chanteuse de l’âge de 15 à 35 ans, Mme Millette-Bilodeau a obtenu son baccalauréat en éducation avec une spécialisation en enseignement de l’anglais, langue seconde. Afin de procurer davantage de stabilité à ses deux filles, elle a pris la dure décision de mettre sa carrière musicale en veilleuse et de commencer à enseigner à Laval, où elle réside avec sa famille depuis maintenant plusieurs années.

La candidate trouvait important de s’impliquer socialement en tant que personnalité publique, ce qu’elle a fait en travaillant avec des fondations et en participant à de nombreux téléthons. Mme Millette-Bilodeau continue de s’impliquer en tant que parent bénévole et au sein de divers comités scolaires. Elle a choisi de se présenter dans le district de Vimont, puisque c’est à cet endroit qu’elle s’est installée pour la première fois. Cette communauté fait désormais partie de leur quotidien.

« Je me sens interpellée comme femme, comme citoyenne et comme mère à m’investir dans le rôle d’élue municipale. À 41 ans, la politique me parle plus que jamais. Je désire offrir mon temps, mon engagement et mes connaissances pour l’avenir de ma communauté à Laval. Je veux que les citoyens de Vimont soient écoutés et que leur bien-être soit une priorité, » indiquait Jacynthe Millette-Bilodeau.

« Nous sommes très heureux de compter une femme accomplie comme Jacynthe Millette-Bilodeau dans nos rangs. Elle reflète parfaitement les valeurs de notre parti, soit la transparence, l’engagement et l’intégrité. Les citoyens de Vimont seront entre bonnes mains avec une candidate comme Mme Millette-Bilodeau, qui possède les qualités autant humaines que professionnelles nécessaires chez une excellente conseillère municipale, » a rajouté la cheffe d’Action Laval, Sonia Baudelot.