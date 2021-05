Déconfinement graduel: François Legault salue la mobilisation des Québécois

Alors que s’amorce graduellement ce vendredi, partout au Québec, le déconfinement, le premier ministre du Québec, François Legault, lançait un message sur les réseaux sociaux.

En cette journée qui lance le déconfinement graduel du Québec, je tiens à remercier la nation québécoise au grand complet pour tous les efforts, les sacrifices et la solidarité des 15 derniers mois. C’est grâce à vous si nous sommes passés au travers de cette 3e vague qui a été si dévastatrice ailleurs. C’est la mobilisation immense de notre nation pour vacciner les plus vulnérables dans les premiers mois de 2021 qui nous a permis de sauver beaucoup de vies. C’est votre courage, votre discipline et votre solidarité qui nous ont permis de garder nos enfants à l’école le plus longtemps possible. Les beaux jours sont devant nous. Mais nous avons encore deux missions collectives à accomplir. Notre première mission, c’est de continuer à nous faire vacciner pour la première et la deuxième dose. La vaccination, c’est notre passeport pour la liberté et pour une rentrée normale. Notre deuxième mission, c’est de rester prudents, de respecter les règles qui accompagnent le déconfinement graduel. Ne gâchons pas notre été en relâchant nos efforts trop rapidement. Bon déconfinement! Votre premier ministre

Rappelons qu’en conférence de presse, le 18 mai, François Legault annonçait que des mesures d’assouplissement entreraient en vigueur dès aujourd’hui, notamment la fin du couvre-feu et l’ouverture des terrasses des restaurants.

Les rassemblements dans les cours arrière sont désormais autorisés, mais limités à huit personnes et avec distanciation sociale, les déplacements entre régions sont aussi de nouveau permis. Enfin, les grandes salles et les stades pourront ouvrir à nouveau en respectant une capacité de 250 personnes par section (exemple : balcon, galerie, etc.) pour un total de 2 500 personnes.