Laval Citoyens – Équipe Michel Poissant dévoile un projet de parc linéaire

Le chef du parti Laval Citoyens et candidat à la mairie de Laval, Michel Poissant, annonce aujourd’hui un projet de grande envergure qu’il s’engage à réaliser dans son mandat s’il est élu.

Dans son programme électoral, son équipe s’engage à réaliser un parc linéaire de 8 km le long du ruisseau Papineau-Lavoie (Fabreville) et de la rue des Charmes menant à la rivière des Mille-Îles (Marc-Aurèle Fortin).

Grâce à la créativité d’un résident du secteur, M. Georges Pelletier, l'équipe présente ce projet de sentier nature de 8 km qui sera réalisé au cours de leur premier mandat. Le sentier prendra sa source dans les milieux humides du secteur Bergerac, pour longer le ruisseau Papineau-Lavoie vers le nord.

Le premier 2 km entièrement boisé, permettra aux Lavallois de contempler la nature, d’y découvrir la faune et la flore qui s’y trouvent. Dans sa section centrale de 4 km, sous les lignes électriques d’Hydro-Québec, ce parc linéaire comprendra un sentier pour usage piétonnier et cycliste sécuritaire qui permettra de reconfigurer les pistes cyclables existantes à proximité.

Le dernier 2 km est également boisé et permettra d’accéder à la rivière-des-Mille-Îles. D’ailleurs, ce boisé voisin du Club de golf Ste-Rose, est fréquenté depuis plusieurs années par un bon nombre de citoyens. Un point d’observation sera également aménagé.

Peu d'acquisitions

La grande majorité des terrains étant déjà la propriété de la Ville et/ou d’Hydro-Québec, il s’agit donc de peu d’acquisitions à faire. L’accès à la rivière-des-Mille-Îles dans un secteur boisé, constitut un espace naturel exceptionnel. Ce secteur, sera parmi les plus beau sentier naturel de Laval d'après l'équipe. Quant au sentier le long du ruisseau Papineau-Lavoie, il offrira un espace naturel aux résidents du secteur Bergerac densément peuplé.

« Ce sentier naturel de 8 km est un héritage vert et un refuge de quiétude entouré d’une faune et d’une flore exceptionnelle et ce, au bénéfice de la population Lavalloise », déclare M. Poissant.