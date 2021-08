Des services Internet haute vitesse abordables pour les foyers à faible revenu

Maintenant plus que jamais, les Lavallois ont besoin d’un accès fiable et abordable à l’Internet pour garantir leur pleine participation aux vies culturelle, économique et sociale locales. Par le biais de l’initiative « Familles Branchées », le gouvernement fédéral offre des services d’Internet abordables aux personnes qui en ont le plus besoin.

Le député fédéral d’Alfred-Pellan, Angelo Iacono, accueille favorablement l’annonce de la deuxième phase de l’initiative « Familles Branchées » faite par le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, l’honorable François-Philippe Champagne, et la ministre des Aînés, l’honorable Deb Schulte. Cette nouvelle phase élargit, entre autres, l’admissibilité au programme pour y inclure les aînés à faible revenu.

« La deuxième phase de l’initiative « Familles Branchées » est un pas de plus dans la bonne direction pour assurer, aux aînés et aux familles à faible revenu d’Alfred-Pellan, un accès à des services d’Internet haute vitesse abordable et équitable. Surtout, elle les dotera d’outils, de compétences, d’accès et d’expérience dont ils ont besoin pour avoir accès à des opportunités numériques positives. » - Angelo Iacono, député d’Alfred-Pellan

Les foyers admissibles recevront une lettre du gouvernement fédéral qui comprendra un code d’accès pour s’inscrire sur le portail sécurisé en ligne afin de pouvoir bénéficier de services Internet abordables.

Faits en bref

• Le gouvernement du Canada s’associe aux entreprises Access Communications, Bell Canada, Cogeco, CSUR, Hay Communications (anglais), Mornington (anglais), Novus (anglais), Rogers, SaskTel (anglais), Tbaytel (anglais), TELUS, Vidéotron et Westman Communications (anglais) dans le cadre de l’initiative « Familles Branchées ».

• La deuxième phase de « Familles Branchées » offrira aux participants admissibles un forfait d’Internet bonifié : des vitesses de téléchargement de 50 Mbps (ou la vitess la plus rapide disponible aux foyers de la région en question si elle est inférieure à 50 Mbps) et 200 gigaoctets de données par mois à un tarif réduit. Aucuns frais d’équipement ou d’installation ne s’appliquent.

• Les foyers admissibles recevront une lettre du gouvernement du Canada, qui comprendra un code d’accès pour s’inscrire sur le portail sécurisé en ligne. Le code d’accès sera valide pour la durée complète de l’initiative, à condition que le foyer demeure admissible. Toutefois, l’accès à des services d’Internet à tarif réduit ou à un ordinateur dépendra des disponibilités.

• L’annonce s’ajoute aux nombreuses autres mesures prises par le gouvernement pour améliorer les services de télécommunication au profit des Canadiens. Mentionnons le partenariat historique ENCQOR 5G axé sur les technologies de prochaine génération, le programme Brancher pour innover, le Fonds pour la large bande universelle assorti d’une enveloppe de 2,75 milliards de dollars, et le Fonds pour la large bande du CRTC doté d’un budget de 750 millions de dollars.