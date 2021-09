Michel Poissant présente des nouveaux membres de son équipe en vue des élections municipales

Michel Poissant, chef du parti Laval Citoyens et candidat à la mairie de Laval, a annoncé huit nouvelles candidatures, quatre femmes et quatre hommes pour compléter son équipe de vingt et un candidats comme conseillères et conseillers, en vue des élections du 7 novembre prochain.

Il s’agit donc de Rachel Demers, Lyne Potvin, Micheline Boucher Granger et Marie Josée Duval ainsi que Julius Bute, Youness Asrir, Benoit Blanchard et Howard Romanado.

Rachel Demers - District Saint-François

Rachel Demers est native de Québec et a grandi à Montréal sur le Plateau-Mont-Royal. Elle a déménagé sur la Côte-Nord et y a résidé pendant une vingtaine d’années. Pendant quinze ans, elle a travaillé pour la ville de Baie-Comeau. Elle est fière Lavalloise depuis maintenant 25 ans.

Femme d’affaires, elle dirige et est propriétaire de l’agence immobilière Les Châteaux de Québec. Elle s’intéresse à la politique depuis l’âge de dix-neuf ans. Elle s’est impliquée politiquement à tous les niveaux depuis de nombreuses années.

Madame Demers est une personne très engagée dans sa communauté. Elle est une femme de conviction et d’action. Elle s’engage à voir à l’amélioration des services de proximité et des infrastructures communautaires dans son district.

Lyne Potvin - District Souvenir-Labelle

Lyne Potvin est résidante de Laval depuis vingt ans et mère de deux garçons et d’une fille.

Elle a été pilote commerciale d’hélicoptère. Elle a ensuite fait le saut dans le domaine des technologies en tant que gestionnaire de projets. Elle a occupé un bon nombre de postes en administration et en gestion des opérations.

Madame Potvin promet de bien représenter les électeurs de Souvenir-Labelle et souhaite bâtir avec les jeunes, les adultes, les familles et les personnes âgées, une ville qui leur ressemble.

Marie-Josée Duval - District de Chomedey

Marie-Josée Duval est native de Québec. Au début de 1990, elle déménage dans le Bas-du-Fleuve, à Rimouski, pour entreprendre ses études en sciences infirmières (université) ou soins infirmiers (cégep). Elle est reçue infirmière quatre ans plus tard. Elle habite Laval depuis 1998 et est mère de deux enfants, un garçon et une fille et est aussi grand-mère.

Dès son jeune âge, elle s’implique auprès du club Optimiste Junior. Elle joint les cadets de terre et est promue sergente. Elle s’est impliquée dans le mouvement syndical des infirmières et infirmiers. Elle est infirmière pour le Centre intégré des services de santé et des services sociaux de Laval.

Madame Duval est une personne authentique, ponctuelle, assidue et surtout bien organisée. Elle travaillera à titre d’élue pour faire de Laval une ville sécuritaire. Pour les électeurs de Chomedey, elle s’engage à faire en sorte que la ville soit inclusive tout en respectant le caractère unique de celle-ci.

Micheline Boucher Granger - District de Laval-des-Rapides

Médecin à la retraite depuis 2015, spécialisée en médecine familiale, Micheline Boucher Granger est impliquée socialement auprès d’organismes à but non lucratif voués à la défense et à la protection des droits des patientes et patients. Elle a milité et participé à la conservation, à la préservation ainsi qu'au respect de la faune et de la flore.

L’environnement lui tient à cœur tout comme la défense des personnes vulnérables. La sécurité des Lavalloises et Lavallois lui est chère. Elle épouse les neuf engagements de la plateforme électorale du parti, c’est la raison pour laquelle elle se présente avec Laval Citoyens.

Howard Romanado - District l’Orée-des-Bois

Il réside dans le quartier l’Orée-des-Bois depuis trente ans et est fier Lavallois depuis trente-six ans. Père de deux enfants, il est un entrepreneur et gestionnaire établi à Laval depuis bon nombre d’années.

Il a été pendant dix ans membre du conseil d’administration du Comité des sports des Delta de Laval à titre de président. Il s’est toujours intéressé à la politique tant sur le plan municipal, provincial que fédéral.

D’ailleurs, il a été candidat comme conseiller en 2013 dans l’Orée-des-Bois. Comme élu, il désire participer à améliorer la qualité de vie des citoyens, à soutenir les entreprises économiques de son secteur et surtout faciliter l’accès des contribuables aux services municipaux de proximité.

Benoit Blanchard - District Concorde-Bois-de-Boulogne

Lavallois depuis ses premiers jours, Benoit Blanchard est chauffeur pour le transport adapté de Laval. Il s’est toujours intéressé à la politique municipale de sa ville.

Fidèle aux assemblées du conseil depuis plusieurs années et questionnant l’administration en place sur les enjeux de l’environnement, de la sécurité et de l’entretien de nos routes, Monsieur Blanchard se porte candidat dans Concorde-Bois-de-Boulogne pour participer à la vie démocratique de sa ville et faire entendre les besoins de ses commettants.

Youness Asrir - District Marigot

Père de trois enfants, Youness Asrir est une personne bien impliquée dans la communauté lavalloise avec l’Association du Centre-Sud de soccer, notamment comme arbitre en chef. Il officie dans cette discipline depuis trente ans.

Il a été bénévole au niveau national lors de la coupe du monde de soccer en 2015 et à l’occasion de l’omnium de tennis de la Banque Nationale, la coupe Rogers. Il a siégé au conseil d’établissement de l’école Léon-Guilbault lorsque ses enfants fréquentaient cette institution scolaire du quartier. Il s’engage à être présent pour les contribuables du district.

Julius Bute - District Val-des-Arbres

Résidant lavallois depuis 37 ans, d’origine roumaine, Julius Bute est titulaire d’un baccalauréat en sciences de l’Université de Montréal (gérontologie et santé). Il est polyglotte.

Il est thérapeute et possède sa propre entreprise. Comme professeur de judo, il a contribué au développement et à la formation de plusieurs générations de judokas tant au niveau provincial que national. Il détient une expérience considérable dans cette discipline. Monsieur Bute s’est impliqué politiquement à tous les niveaux depuis de nombreuses années.

« C’est une excellente nouvelle de compter sur des candidats provenant de divers milieux : des gens de cœur qui s’occupent des clientèles vulnérables, des gens impliqués dans le secteur communautaire et des gens d’affaires. C’est une fierté de compter sur des candidats issus de l’immigration afin de bien comprendre les préoccupations de la population avec une approche humaine, à l’écoute, mais surtout présents sur le terrain », a indiqué Monsieur Poissant.