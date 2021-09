Michel Poissant annonce de nouveaux engagements pour le développement de nouvelles infrastructures

Michel Poissant, chef du parti Laval citoyens - Équipe Michel Poissant et candidat à la mairie de Laval, annonce aujourd’hui qu’il s’engage à réaliser, lors de son premier mandat, la construction de deux dômes pour divers sports dont le soccer et de deux terrains de basketball extérieurs.

Comme troisième ville en importance au Québec, nous allons munir Laval d’infrastructures sportives pouvant accueillir des compétitions de calibre régional, provincial et national.

Les dômes de soccer

Évalués approximativement à 7 millions de dollars chacun, ils seront construits en partenariat avec le secteur public, de préférence le monde de l’éducation. Nous profiterons des infrastructures existantes (terrain, aire de stationnement etc.) des partenaires pour la réalisation de cet engagement.

Ces dômes permettront ainsi aux adeptes de soccer et d’autres sports, tels le baseball et le football, de s’entraîner à l’année longue sur une surface de jeu synthétique, à l’abri des intempéries.

Les terrains de basketball extérieurs

Comme le basketball est un sport attirant de plus en plus d’adeptes sur l’île et que les aires de jeu sont insuffisantes pour répondre à la demande, nous construirons deux mini stades évalués à 200 000$ chacun.

Ces deux engagements s’ajoutent à ceux faisant partie du programme du parti concernant les infrastructures sportives qui peut être consulté sur le site web du parti.