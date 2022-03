Plus de 1,3 M$ à MEP Technologies pour l’acquisition d’équipements automatisés

Le gouvernement du Québec et Investissement Québec attribuent des prêts totalisant plus de 1,3 million de dollars à l’entreprise lavalloise MEP Technologies afin de soutenir la réalisation d’un projet d’investissement évalué à 1 650 000 $, qui permettra la création de trente emplois de qualité.

L’initiative vise l’acquisition d’équipements technologiques innovants et automatisés grâce auxquels l’entreprise, spécialisée notamment dans la fabrication de produits mécaniques et électriques, verra sa productivité augmenter.

« Les entreprises manufacturières jouent un rôle de premier plan dans l’accroissement de la productivité du Québec. En tant que gouvernement, on se fait un devoir de les aider à se moderniser pour qu’elles puissent améliorer leur performance. Avec de nouveaux équipements technologiques, MEP Technologies sera en mesure d’augmenter sa production, et c’est l’ensemble de l’économie québécoise qui en bénéficiera. », mentionne Lucie Lecours, ministre déléguée à l’Économie.

Le député de Sainte-Rose, adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d’expression anglaise et adjoint parlementaire du ministre responsable de la Lutte contre le racisme, M. Christopher Skeete, en a fait l’annonce aujourd’hui au nom de la ministre déléguée à l’Économie, Mme Lucie Lecours.

« Bien ancrée dans la circonscription de Sainte-Rose depuis plus de soixante ans déjà, l’entreprise MEP Technologies contribue activement à la vitalité de l’économie régionale ainsi qu’au rayonnement du savoir-faire de notre secteur manufacturier. Je souhaite donc à cette équipe de donner un nouvel élan à sa croissance au moyen de cet important projet d’investissement axé sur l’innovation et l’automatisation. », commente Christopher Skeete, député de Sainte-Rose, adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d’expression anglaise et adjoint parlementaire du ministre responsable de la Lutte contre le racisme.

« En poursuivant son virage numérique et en misant sur l’automatisation de ses équipements, MEP Technologies se donne les moyens d’augmenter sa capacité de production afin de répondre à la demande grandissante pour son expertise de pointe. Notre équipe basée à Laval a tous les outils pour répondre aux besoins des entrepreneurs qui, comme M. Afilalo, souhaitent favoriser leur croissance et maintenir leur compétitivité. », se félicite Guy LeBlanc, président-directeur général d’Investissement Québec.

La contribution gouvernementale comprend un prêt de 264 000 $ issu du programme ESSOR, géré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, ainsi qu’un prêt de 1 056 000 $ provenant des fonds propres d’Investissement Québec.