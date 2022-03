Selon Action Laval, les citoyens vont payer encore plus

Le chef par intérim d’Action Laval et conseiller municipal du district de Val-des-Arbres, Monsieur Achille Cifelli, ainsi que Monsieur David De Cotis, conseiller municipal du district Saint-Bruno, ont exprimé leurs profondes consternations devant le désir du Maire de trouver tous les moyens possibles pour taxer, taxer et taxer encore.

Non satisfait d’augmenter les taxes municipales et les frais pour les services municipaux à un rythme qui dépasse l’inflation, le Maire veut trouver un autre 200 millions $ de plus dans les poches des Lavallois.

Lors d’une présentation de la direction municipale, les conseillers municipaux d’Action Laval ont appris avec surprise que l’administration avait entrepris une restructuration. L’objectif annoncé était de dégager 200 millions $ pour permettre à la Ville d’investir dans ses infrastructures. En entrevue cette semaine, le Maire annonçait une autre couleur. Selon Action Laval, ce dernier veut utiliser tous les moyens de taxer à sa disposition pour générer ces 200 millions $.

« Les taxes sur les stationnements des commerces et les taxes sur les nouvelles constructions et les taxes sur les autres sources qu’il pourra trouver, au bout du compte qui les paiera ? Peu importe la taxe qui est mise en place, à la fin, ce sont toujours les mêmes personnes qui paient : les citoyens. C’est vraiment faire preuve d’innocence de croire que les entreprises vont absorber le coût de ces taxes. », commente M. Cifelli.

Le Maire veut augmenter de 20 % en quatre ans sa marge de manœuvre dans le budget municipal, sans couper des services ou des postes. À cette fin, il veut utiliser le pouvoir de taxer que lui confère la loi qui vise à accroître l’autonomie municipale. En suivant cette logique, le constat est simple : les citoyens vont payer 20 % de plus en quatre ans, en plus de l’inflation !

« Je crois que le Maire et les Lavalloises et Lavallois ne vivent pas dans la même réalité. Est-ce qu’il réalise simplement le sens de ce qu’il a dit ? Est-il en mesure de comprendre ce que signifie d’aller chercher 20 % de plus dans la poche des citoyens ? », commente M. De Cotis

Au cours des derniers mois, Action Laval a cherché à geler les comptes de taxes et à diminuer le poids des pénalités pour défaut de paiement qui touchent généralement ceux qui ont les plus grandes difficultés à payer leurs taxes, mais le Maire et son équipe n’ont qu’une idée en tête : en prendre plus dans les poches des citoyens.

Action Laval est la principale opposition à la Ville de Laval, composé de cinq élus : Aglaia Revelakis (Chomedey), Achille Cifelli (Chef par intérim, Val-des-Arbres), David De Cotis (Saint-Bruno), Isabelle Piché (Saint-François) et Paolo Galati (Saint-Vincent-de-Paul). Action Laval entend avoir un œil attentif sur les finances de la Ville afin d’améliorer la transparence des décisions, ainsi que l’imputabilité des décideurs, tout en assurant la reddition de compte de l’administration.

L’intérêt supérieur des citoyens est le cœur de la démarche des conseillers municipaux d’Action Laval.