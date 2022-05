Un appel à la mobilisation de tous les Québécois

Les États généraux se sont tenus hier à Québec sur les conditions de vie des aînés, une première dans l’histoire du Québec.

Plus de 90 personnes, représentant 45 organisations issues de tous les horizons, du milieu associatif, politique et de la société civile, étaient réunies afin d’identifier les solutions à mettre en œuvre pour garantir à toutes les personnes âgées des conditions de vie sous le signe du bien-être et de la dignité.

Les participants ont échangé et débattu tout au long de la journée autour des quatre thèmes : Santé, Participation citoyenne, Défense des droits et Finances.

Les discussions ont été collées à la réalité du terrain, et ont mené les participants des États généraux à s’entendre sur une déclaration commune.

Cette déclaration produite lors des États généraux sur les conditions de vie des aînés exige des actions immédiates et pérennes en plus d’interpeller l’ensemble des Québécois.

« Aujourd’hui, nous avons assisté à un véritable passage à l’action pour la dignité des aînés du Québec. Les États généraux ont permis de prioriser les meilleures solutions, celles qui permettront de répondre à l’important défi démographique auquel le Québec est confronté. », a expliqué Lise Lapointe, porte-parole de la Coalition.