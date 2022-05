La CAQ présente trois candidats pour Laval

Monsieur Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation, accompagné de Monsieur Benoit Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, et Monsieur Christopher Skeete, député de Sainte-Rose, sont fiers de présenter trois des candidats qui représenteront la Coalition Avenir Québec à Laval lors des prochaines élections générales.

Ces candidats ont des parcours diversifiés, sont tous hautement qualifiés et sont déterminés à faire avancer les différents dossiers prioritaires à Laval. Ils ont en commun la volonté de défendre les intérêts des communautés culturelles de la région, de travailler à trouver des solutions aux enjeux de la circonscription et de porter haut et fort la voix des citoyens qu’ils représenteront à l’Assemblée nationale.



Les candidats

Julie Séide dans Mille-Îles

Valérie Schmaltz dans Vimont

George Platanitis dans Chomedey

« Laval pourra compter sur une équipe très diversifiée, qui aura beaucoup à offrir aux Lavalloises et Lavallois. Avec leur expérience dans les domaines du tourisme, des communications ou du service public, George, Valérie et Julie pourront travailler de pair afin de faire plus et de faire mieux pour Laval. Je suis également très fier que Christopher Skeete, mon adjoint parlementaire, soit de nouveau sur les rangs pour représenter les citoyens Sainte-Rose. », commente François Legault, Chef de la Coalition Avenir Québec et Premier ministre du Québec.

« Comme ministre responsable de la région de Laval, je salue la qualité des candidats annoncés aujourd’hui. Nous avons plusieurs beaux projets pour les Lavallois et je suis convaincu que nous formerons une très bonne équipe pour pouvoir les mettre en oeuvre. », mentionne Benoît Charrette, ministre de L’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

« Ce qu’on offre aux Lavallois et Lavalloises, c’est trois candidats de choix. Avec Christopher, je ne pense pas qu’aucun parti n’aura déjà présenté une équipe aussi forte à Laval. », conclut Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation.