L’Opposition officielle réclame un meilleur financement des organismes communautaires

En réaction aux actes de violence armée des derniers jours, à Laval, les députés de Laval-des-Rapides et de Vimont, MM. Saul Polo et Jean Rousselle, réitèrent leur demande à la ministre de la Sécurité publique de financer davantage et de façon urgente les organismes communautaires qui ont une expertise en prévention.

En effet, l’Opposition officielle propose que des mesures fortes soient mises en place, non seulement en interventions policières, mais en prévention également. Elle demande, entre autres, que, pour chaque dollar investi dans l’opération CENTAURE, la même somme soit octroyée en aide aux organisations communautaires qui œuvrent en prévention.

Celles-ci sont les mieux outillées pour agir en amont et éviter que de trop nombreux jeunes sombrent dans la criminalité et la violence. Malheureusement, ces organismes manquent cruellement de ressources humaines et financières pour accomplir leur mission adéquatement.

« Les attaques armées des derniers jours se sont produites dans des quartiers tranquilles, en plein jour, près de résidences de personnes âgées, d’écoles primaires et même d’un centre communautaire. Les belles paroles de la ministre ne suffisent plus, ça prend des moyens concrets pour protéger nos citoyens et les organismes communautaires font partie de la solution. », commente Saul Polo, député de Laval-des-Rapides et porte-parole de l’opposition officielle en matière d’immigration.

« La situation actuelle devient de plus en plus inquiétante pour la population générale et celle-ci doit être rassurée par des actions concrètes du gouvernement. Il est clair que nous devons offrir davantage de moyens aux différentes ressources qui œuvrent en prévention de la violence. », mentionne Jean Rousselle, député de Vimont et porte-parole de l’opposition officielle en matière de sécurité publique.