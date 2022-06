Les parcs se (ré)animent cet été à Laval

Dehors cet été est enfin de retour et propose une riche programmation dans les grands parcs de Laval.

De la fin juin au début septembre, la population lavalloise est invitée à venir profiter des nombreuses activités extérieures offertes pour toute la famille dans les différents quartiers.

Du plaisir en plein air, un bain de culture et des expériences sportives divertissantes : un mélange parfait qui en surprendra plus d’un.

« Pas besoin d’aller à l’autre bout du monde pour profiter de l’été. Avec le retour des activités dans les parcs, nous voulons que les familles de Laval profitent au maximum de la belle saison, sans frais, à proximité de leur domicile. », commente Nicolas Borne, membre du comité exécutif, conseiller municipal de Laval-les-Îles et responsable des dossiers parcs et vie de quartier.

Pour célébrer l’arrivée de l’été

Les citoyens lavallois auront amplement le choix de divertissements cet été. Entre autres, ils pourront se dégourdir les jambes au grand air lors d’activités de loisirs et de sports offertes par les organismes de quartier pour petits et grands, incluant le yoga, la Zumba, le Pilates ou le Qi Gong et des cours de danse (salsa, bachata, baladi, Ori Tahiti).

Ils auront aussi l’occasion de découvrir des sports lors d’initiations en famille ainsi que des jeux grâce aux coffres accessibles dans la majorité des parcs.

Pour faire le plein de culture tout l’été

Des spectacles de cirque, de théâtre de rue et de danse ainsi qu’une programmation de théâtre pour les tout-petits et les 5 ans et plus seront offerts pendant la saison estivale. Les familles sont invitées à venir assister, en juillet et en août, à deux pièces de théâtre présentées par le Théâtre à ciel ouvert : Contre vents et marées, qui se tiendra dans plusieurs parcs lavallois, et La friperie de Sainte-Myrtille-Du-Bois-Des-Prairies, présentée au Centre de la nature.

La toute nouvelle création du Théâtre Fêlé pour la petite enfance, Momo le chameau, sera produite partout sur le territoire. Dès la fin du mois d’août, la pièce La mère merle sera présentée dans trois boisés de Laval par le Théâtre Bouches Décousues. Soulignons que les couvertures et les chaises pliantes sont toujours de mise pour les activités dans les parcs.

Pour se faire raconter des histoires

Petits et grands pourront faire le plein de bouquins à la Bibliomobile, qui offrira aux amateurs une zone de lecture relaxante aménagée pour les Contes mobiles. Le rendez-vous est donné aux petits (jusqu’à cinq ans) pour se faire raconter des histoires sous la Tente à lire.

Les Contes en maillot seront également de retour dans certains jeux d’eau et piscines de quartier, pour une pause lecture.