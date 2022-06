Il manque 100 000 habitations - maisons, logements et HLM - à travers le Québec

Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie, M. François Bonnardel, et le ministre des Finances et député de Groulx, M. Eric Girard, ont fait le point sur le vaste programme d’amélioration de la mobilité dans le corridor de l’autoroute 15, à Laval et dans les Basses-Laurentides. Plusieurs projets seront réalisés ...