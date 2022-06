Michel Trottier presse le gouvernement d'agir pour aider les Québécois à payer leurs factures

Le taux d’inflation s’établit à 7,7 % en mai. Du jamais vu depuis plus de 40 ans ! Malgré les signes d’avertissement et les risques d’une récession, François Legault a décidé d’attendre les résultats de la prochaine élection avant d’agir pour aider les familles.

« Alors que la hausse du coût des aliments a atteint 9,4 % au cours des 12 derniers mois, que le prix des loyers a augmenté de 6,4 % au Québec et que l’essence a augmenté de 55,7 % depuis un an, la pénurie de logements atteint des sommets. Il est évident que le maigre chèque de M. Legault promis après les élections ne réglera rien. En raison de l’immobilisme de la CAQ, les familles lavalloises étouffent et se dirigent vers des choix déchirants que seules des mesures à long terme pourront éviter. », commente Michel Trottier, candidat libéral dans Sainte-Rose pour 2022.

Afin d’aider de façon durable les familles, l’équipe libérale présente son plan pour lutter contre l’inflation :

Baisser les impôts de la classe moyenne jusqu’à 1 125 $ par personne.

Abolir la taxe de bienvenue lors de l’achat d’une première propriété.

Retirer de manière permanente la TVQ sur les biens de première nécessité (ex. : brosses à dents, dentifrice, savon pour le corps, shampoing, médicaments en vente libre, etc.)

Geler les tarifs d’Hydro-Québec, le temps de réparer l’erreur historique qu’a commise la CAQ en liant l’évolution des tarifs à l’inflation.

Enlever la TVQ sur la facture d’électricité pour les premiers 4 000 $ payés par les ménages.

Garantir une place en garderie à 8,70 $ pour tous.

Instaurer une allocation de 2 000 $ par année pour les aînés de 70 ans et plus.

Créer 50 000 logements sociaux et abordables.

Mettre en place la gratuité des transports en commun pour les étudiants et pour les personnes âgées de 65 ans et plus partout au Québec.

Une plateforme électorale à l’écoute des besoins des Québécoises et des Québécois

Le Parti libéral du Québec est la première formation politique à dévoiler sa plateforme électorale en vue des élections générales de l’automne prochain.

Ces propositions qui sont portées par Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec, innovent à l’aide de plus de 250 mesures concrètes pour une économie québécoise forte et mettent à profit le talent de toutes les régions tout en conciliant la protection de l’environnement.

Pour parcourir la plateforme libérale, visitez clic.plq.org/plateforme.