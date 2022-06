Québec solidaire officialise quatre candidatures aux élections générales du 3 octobre prochain pour Laval.

Les personnes candidates sont Zachary Robert pour la circonscription de Chomedey, Jessy Léger pour la circonscription de Fabre, Josée Chevalier pour la circonscription de Laval-des-Rapides et Josée Bélanger pour la circonscription de Vimont.

Josée Bélanger sera la candidate dans la circonscription de Vimont

Infirmière spécialisée en oncologie, soins palliatifs depuis 18 ans, Josée Bélanger a travaillé dans plusieurs provinces dont le Québec. Résidente de Vimont, elle connaît bien les enjeux sociaux, économiques et environnementaux de la circonscription. La santé et l’environnement seront ses deux chevaux de bataille.

« Ayant travaillé en première ligne durant la COVID, il est important pour moi de partager mon expertise en santé et d’assurer une meilleure accessibilité des soins, d’offrir des soins de qualité et des services adéquats à notre population ; surtout nos aînés. De plus, Québec solidaire est le seul parti qui a à cœur de changer les conditions de travail pour le personnel de la santé qui est la colonne vertébrale de notre système de santé. »

Josée Chevalier, candidate pour Québec solidaire dans Laval-des-Rapides

Josée Chevalier est professeure d’anglais au Collège Montmorency depuis 20 ans. Elle s’est beaucoup impliquée dans le mouvement syndical au cours des dernières années, tant sur le plan local que national. C’est par ses diverses implications qu’elle a appris à comprendre les enjeux que vivent les personnes résidant à Laval-des-Rapides.

« Issue d’une famille ouvrière, je me suis rapidement intéressée aux droits des travailleuses et des travailleurs et aux questions de justice sociale. Je me présente au sein de l’équipe de Québec solidaire parce que je considère que c’est le seul parti à proposer de véritables solutions pour contrer la pauvreté, la crise du logement ainsi que les nombreuses difficultés socio-économiques qui affectent malheureusement trop de familles et de personnes seules à Laval-des-Rapides. »

Jessy Léger sera la personne candidate dans la circonscription de Fabre

Attachée politique à la Ville de Laval, Jessy Léger comptabilise plusieurs années d’expérience dans le milieu communautaire et municipal.

Résolument engagée pour sa communauté, cette Lavalloise d’adoption siège notamment comme Vice-présidente aux communications de l’aile jeunesse d’un parti politique à Laval et sur le conseil d’administration d’un organisme venant en aide aux usagers du réseau de la santé de sa région. De par son expérience terrain et ses implications sociales, Jessy connaît bien les enjeux dans Fabre, la circonscription dans laquelle elle se présente, soit la protection des terres agricoles et des golfs et l’accélération du virage vers la mobilité durable dans l’Ouest.

« C’est sous la bannière de Québec solidaire que j’ai décidé de me lancer en politique active. Pour moi, QS est le seul parti au provincial qui promeut et prend au sérieux l’écologie sociale et qui arrive à rejoindre les jeunes, comme moi, de moins de 35 ans. Le temps est venu d’adopter une nouvelle vision pour le Québec et de faire de la politique différemment. Pour y arriver, nous avons besoin de nouveaux visages au pouvoir. Les Québécois et les Québécoises sont prêt.e.s. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que j’entame cette campagne ! »

Zachary Robert, candidat dans la circonscription de Chomedey

Il vient d’un père fermier et d’une mère infirmière, Zachary Robert connaît ce qu’est la persévérance et le pragmatisme nécessaire au labeur de la terre. Tout comme la compassion et le dévouement nécessaire et utile pour faire face aux différents défis du service public.

Il étudie actuellement en science de l’environnement et prochainement en éducation à l’UQÀM. Zachary milite aussi pour la justice climatique et sociale depuis de nombreuses années. Finalement, il a su démontrer sa capacité d’empathie et de compassion en allant travailler en première ligne dans un CHSLD depuis le début de la crise de la COVID-19.

« Un gouvernement solidaire n’est pas un luxe, c’est l’alternative, juste, pour une société consciente, mais aussi résiliente et consciente de ses propres impacts et résiliente aux prochaines crises environnementale et sociale. Visiblement, les partis en place sont d’une part dépassés et aveuglés par leur idéologie, mais surtout par la tenue que prennent nos réels problèmes. Des mesurettes et une vision à court terme, on n’en veut plus. Une vision d’avenir est une vision solidaire, c’est l’alternative, pour un Québec libre, pluriel et égalitaire, de Laval jusqu’à Gaspé. »

Une équipe complète pour Québec solidaire à Laval

Karine Cliche et Guillaume Lajoie sont candidats respectivement dans les circonscriptions de Mille-Îles et de Sainte-Rose depuis le 4 mai dernier. Ils ont la chance d’accueillir les quatre nouvelles candidatures qui compléteront l’équipe lavalloise.

« C’est pour nous un immense plaisir de voir l’équipe de Laval se compléter avec des candidatures aux compétences aussi variées et aux expériences solides et diversifiées. Nous avons très hâte de parcourir Laval avec cette équipe et de rejoindre les citoyennes et les citoyens de toute la région. », disent Karine Cliche et Guillaume Lajoie.