Un Lavallois voit ses mises au Banco être multipliées par cinq

Destin Pierre, un résident de Laval, a remporté la coquette somme de 127 025 $ au Banco, lors du tirage du 9 juin.

Les mises du gagnant ont été multipliées par cinq, grâce à l’option Turbo ajoutée au moment de se procurer son billet du Banco. Comme projet, le père de famille a l’intention de gâter ses enfants.

Le billet gagnant a été acheté au Couche-Tard situé au 9777, avenue Papineau, à Montréal.

En bref

Loterie : Banco

Lot remporté : 127 025 $

Catégories : 8/8, 7/8 et 6/10 – mises à 1 $ et 4/4 – mise à 2 $, le tout avec Turbo x 5

Date de tirage : 9 juin 2022

Lieu de résidence du gagnant : Laval

Détaillant vendeur : Couche-Tard (9777, avenue Papineau, Montréal)

