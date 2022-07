Roberto Stéa est le candidat conservateur dans Duplessis

Après Sherbrooke la veille, c’est à Sept-Îles que le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, était de passage afin de présenter le candidat conservateur en vue de l’élection du 3 octobre prochain.

Roberto Stéa représentera Duplessis, une des plus vastes circonscriptions du Québec.

Détenteur d’un baccalauréat en géographie-aménagement de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), Monsieur Stéa est conseiller en commercialisation chez Hydro-Québec depuis 2017.

Il a notamment travaillé en tant qu’agent de liaison à la Société du Plan Nord, directeur de comptes à la Corporation de développement économique montagnaise, ainsi qu’en tant que conseiller principal à Développement économique Canada.

Le candidat conservateur possède une compréhension profonde des enjeux majeurs auxquels font face depuis des décennies les citoyens de cet immense territoire riche en ressources naturelles et des défis relatifs à leur exploitation.

Il a à cœur de revitaliser la région, de mettre en place tout ce qui pourrait permettre de développer son potentiel et ainsi inciter, par une économie devenue prospère, les familles à y rester ou à s’y établir :

« Je connais par cœur ma région, son territoire et les gens qui y habitent. Je travaille dans le développement régional de la Côte-Nord depuis plus de 25 ans et je peux faire ce constat : ma région ne contrôle pas les leviers propices à son émancipation. Nous sommes généralement “planifiés, organisés, dirigés et contrôlés” par des forces externes à notre région. La Côte-Nord est également en décroissance démographique et je veux travailler à renverser cette tendance. Je désire représenter ma circonscription afin de porter la voix de tous mes concitoyens ainsi que les intérêts des nations innue et naskapie qui sont présentes sur le territoire », a déclaré le nouveau candidat conservateur.

Éric Duhaime, dont la dernière visite dans la région remonte à juin 2021, était heureux d’être de retour et en a profité pour échanger longuement avec les membres et sympathisants conservateurs présents.

Le chef conservateur était enchanté d’accueillir Roberto Stéa dans sa formation politique :

« Les régions sont les mieux placées pour savoir ce dont elles ont besoin et le Parti conservateur du Québec ne se posera pas en empêcheur de tourner en rond, mais bien en facilitateur pour que les gens des régions éloignées des grands centres puissent réaliser leurs projets et dynamiser leurs milieux de vie. Roberto est un homme d’action, un homme de nature et de grands espaces, un homme dévoué au développement du plein potentiel de cette vaste et magnifique région qu’est la Côte-Nord. C’est un candidat exceptionnel. Je suis heureux de lui souhaiter la bienvenue parmi nous, je le remercie de sa confiance et de croire en notre parti comme le meilleur vecteur de changements. »