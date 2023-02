Entente de principe pour les professionnels de Revenu Québec

Monsieur Achille Cifelli, conseiller municipal du district Val-des-Arbres et Chef par intérim d’Action Laval tient à exprimer en son nom et au nom des membres de son équipe ses sympathies pour les parents, familles et amis des enfants, ainsi que des employés de la garderie de Sainte-Rose. « Je suis moi-même père de famille, et je ne peux imaginer ...