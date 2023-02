Laval cèdera des terrains municipaux pour la construction de logements sociaux et abordables

Portée par son désir d’assurer un développement harmonieux et inclusif de son territoire, la Ville de Laval adopte sa Politique de mise à disposition des immeubles municipaux.

La Ville cèdera donc des terrains pour permettre la réalisation de logements sociaux et abordables. Cette politique s’adresse à la fois aux promoteurs communautaires et privés. Elle encadre les conditions de cession des terrains de la réserve foncière aux développeurs qui souhaitent construire du logement social ou abordable à Laval tout en assurant la viabilité des projets et leur abordabilité à long terme.

La Politique prévoit aussi un processus d’appel à projets qui permettra de garantir une attribution transparente et équitable des terrains municipaux concernés.

« En continuité avec ses engagements annoncés au Sommet de l’habitation, Laval poursuit ses efforts pour contrer la pénurie de logements et faciliter l’accès à un logis de qualité. La Politique de mise à disposition des immeubles municipaux pour la réalisation de logements sociaux et abordables est une initiative concrète qui favorisera des résultats tangibles. L’accès à un logement abordable pour tous est un besoin fondamental, et notre administration en fait l’une de ses priorités », a indiqué Stéphane Boyer, maire de Laval

Cette politique s’appliquera à la réserve foncière en habitation. Les terrains municipaux qui la constituent seront mobilisés pour la construction de logements social et abordable selon les besoins du milieu et les possibilités de financement.

Cette réserve sera bonifiée au fil du temps, ce qui renforcera le potentiel de développement des sites municipaux identifiés, en plus d’offrir de nouvelles possibilités dans des secteurs où la Ville ne possède pas encore de propriétés adaptées à ce type de projets.

Appel à projets lancé dès 2023

Dans la foulée de l’adoption de la Politique de mise à disposition des immeubles municipaux pour la réalisation de logements sociaux et abordables, un premier appel à projets sera lancé au cours des prochains mois. Le ou les terrains potentiellement disponibles pour cet appel à projets seront divulgués ultérieurement.

Rappelons que dans son budget 2023, la Ville de Laval a annoncé plusieurs initiatives concrètes en matière d’habitation :

Logements sociaux et abordables : réserver 7 M$ supplémentaires, dès cette année, pour retirer des unités du marché spéculatif, favoriser la densification douce et financer la construction de logements sociaux abordables;

Stratégie foncière : 2,5 M$ prévus dans l’exercice budgétaire pour acquérir des terrains voués au logement social;

Renseignements additionnels

La Politique de mise à disposition des immeubles municipaux pour la réalisation de logements sociaux et abordables s’inscrit dans une série de mesures prises ces dernières années par la Ville de Laval.

En effet, la Ville s’est dotée en 2017 de sa première Politique de l’habitation – Choisir Laval et du plan d’action 2020-2022 qui en a découlé. Celle-ci visait notamment à favoriser la construction de logements sociaux et abordables.

Pour consulter la politique et en savoir plus sur les orientations municipales en matière d’habitation, visiter le site Web de la Ville de Laval.