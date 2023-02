Mécontente du rythme des négos, «Y'a des limites», lance la FIQ

Alors que la négociation de sa convention collective avec Québec tarde à adopter un rythme soutenu, la FIQ monte le ton et lance son slogan: «y'a des limites».

Son conseil national extraordinaire s'est réuni vendredi et a lancé ce nouveau slogan, en plus de faire le point sur l'état de la négociation avec le gouvernement du Québec. Les conventions collectives des secteurs public et parapublic viennent à échéance le 31 mars.

La Fédération interprofessionnelle de la santé affirme avoir proposé 28 dates de négociation à Québec, qui n'en aurait retenu que quatre.

La fédération, qui représente 80 000 infirmières, infirmières auxiliaires et autres professionnelles en soins, soutient qu'elle est prête à négocier depuis le 7 novembre, mais que la fréquence des rencontres laisse à désirer.

Québec se dit prêt à négocier et montre plutôt du doigt les syndicats. Il insiste aussi pour que ceux-ci participent à ses forums de discussions, alors que les syndicats répondent que les problèmes et les solutions sont déjà connus et qu'il faut plutôt passer aux gestes concrets.

En plus, Québec veut aussi faciliter l'intégration du personnel infirmier des agences privées de placement au réseau public — ce qui nécessitera des négociations avec la FIQ, notamment pour la reconnaissance de l'ancienneté du personnel du privé.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne