Paolo Galati au Relais du quartier Saint-Vincent-de-Paul pour la distribution de paniers de Noël

Monsieur Paolo Galati, conseiller municipal de Saint-Vincent-de-Paul, s’est impliqué dans la distribution des paniers de Noël organisée par la Maison des Familles de Saint-Vincent-de-Paul/Le Relais du Quartier (RQSVP).

Depuis 34 ans, l’organisme fournit à chaque famille membre les moyens d’améliorer sa qualité de vie, tout en évoluant dans l’équité, le respect, sans stigmatisation, à travers l’engagement communautaire et la solidarité. Cette année, le RQSVP est venu en aide auprès de 40 familles pour Noël. L’organisme cible ses approches vers des actions citoyennes et sociales, favorisant la restauration du pouvoir d’agir des familles, pour ainsi renforcer leur sentiment d’appartenance à la communauté du quartier.

« Je suis fier d’avoir été le lien entre le Relais du Quartier Saint-Vincent-de-Paul et un autre organisme, permettant de recevoir près de 96 500 $ en trois ans », a souligné le conseiller municipal, Monsieur Galati. « J’encourage les citoyens du district à soutenir le Relais du Quartier Saint-Vincent-de-Paul en apportant des denrées alimentaires, pour soutenir leur capacité de distribution auprès des familles du quartier avec des besoins grandissants. »

Au cours de ces années, cet autre organisme a contribué aux paniers de Noël et a permis la distribution de jus, de collations, même de petits repas pour le camp de jour. Ils ont aussi contribué en offrant des jouets aux enfants à Noël, des cartes cadeaux, ainsi qu’en réglant toutes les sorties estivales du camp de jour du Relais du Quartier.

Le RQSVP encourage l’action bénévole pour renforcer les liens d’appartenance au quartier. Pour contrer les effets de la pauvreté et de l’isolement, ils proposent des activités et des services répondant aux besoins des familles, ainsi qu’au développement des enfants jusqu’à 12 ans.

Madame Jinny Sanon, directrice générale du RQSVP, explique que la réalisation des actions de l’organisme se fait collectivement grâce à des structures d’entraide. Ceci permet de développer une solidarité au sein d’une méthode collaborative en vue d’atteindre un objectif commun.

« Mon plus grand souhait est que le Relais du Quartier Saint-Vincent-de-Paul continue de soutenir les familles dans le besoin en adaptant nos approches à l’évolution du tissu social du quartier, tout en évitant la stigmatisation », mentionne Madame Jinny Sanon.

Sa collègue, Madame Fabienne Roustan, ajoutait que « le soutien de Monsieur Galati nous a été précieux au cours des trois dernières années, nous l’en remercions vivement. » Madame Roustan, coordonnatrice en sécurité alimentaire, soulevait que le RQSVP fait face à une augmentation de l’insécurité alimentaire depuis quelques mois et il est de plus en plus difficile de fournir une aide alimentaire à l’ensemble des membres. Ils en profitent pour solliciter l’aide de l’ensemble de la population tout au long de l’année afin de donner une lueur d’espoir à une famille dans le besoin.

C’est d’ailleurs dans le cadre de ses fonctions que cette dernière s’assure d’un accès à une alimentation saine et équilibrée par l’intermédiaire de différents outils comme le jardin communautaire qui doublera de superficies l’an prochain, et de frigo communautaire, elle souhaite que tous aient accès à trois repas par jour pour ne pas souffrir d’insécurité alimentaire.

