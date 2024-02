Reconfiguration de la bretelle du boulevard de la Concorde vers l’autoroute 15 nord

La Ville de Laval avise ses citoyens de son intention de procéder en 2024 à la reconfiguration des bretelles de l’autoroute 15 en direction nord associées aux boulevards de la Concorde et Le Corbusier.

Cette nouvelle configuration permettra de terminer le réaménagement initié lors de la construction de la Place Bell. Celui-ci permettra d’améliorer la fluidité de la circulation dans ce secteur en croissance du centre-ville ainsi que de redévelopper des sites de l’ancien Brault & Martineau et du Quartier Laval à leur plein potentiel.

« Avec la dynamisation du centre-ville, la reconfiguration de cette bretelle est essentielle. La nouvelle bretelle permettra de réduire la circulation de transit dans le secteur tout en optimisant le développement des terrains. Cette initiative s’inscrit dans la vision de développement du centre-ville, qui vise à en faire un lieu caractérisé par des milieux de vie complets, une diversité d’options de mobilité, de nombreux espaces verts et un important pôle culturel», précise Stéphane Boyer, maire de Laval.

Lors de la séance ordinaire tenue ce mardi 6 février en soirée, le conseil municipal a accepté le règlement d’emprunt pour ce projet. Le début des travaux est prévu à l’été 2024, pour une durée d’un an et demi. La bretelle sera fermée aux automobilistes uniquement vers la fin 2024, lorsque l’avancement des travaux le nécessitera. À ce moment, un détour sera indiqué pour les automobilistes et des mesures pour les piétons et cyclistes seront mises en place.