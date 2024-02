Action Laval présente sa commission des aînés

Le chef par intérim et conseiller municipal de Val-des-Arbres, Achille Cifelli, annonçait la mise en place de la Commission d’Action Laval pour les aînés (CALA). Du même souffle, il présentait le représentant du district Laval-les-Îles pour Action Laval, François Pilon, qu’il nomme président de cette commission.

Cette initiative souligne l'engagement d'Action Laval à mettre en place une gouvernance consultative et une reconnaissance de toutes les voix au sein de l’administration publique lavalloise. La CALA se concentrera sur l’identification et la prise en compte des besoins des aînés, tout en encourageant leur participation active à l’évolution de notre ville.

« Cette commission ira à la rencontre des groupes d’aînés afin de mieux connaître les enjeux que ceux-ci vivent avec la Ville », expliquait Monsieur Cifelli. « Nous y explorerons aussi des pistes de solutions pour améliorer leur qualité de vie, ainsi que bonifier les services de la Ville auprès de cette importante population. »

Le choix de François Pilon pour piloter la CALA n’est pas anodin. En effet, Monsieur Pilon cumule d’excellentes expériences pour soutenir ce rôle. Après avoir fait carrière à la Ville de Laval de 1987 à 2011, incluant la vice-présidence du syndicat des cols bleus de 1999 à 2006, il a été député de la circonscription Laval-les-Îles à la Chambre des communes de 2011 à 2015. Natif de Laval, il a suivi une formation de dessinateur en architecture au Cégep Montmorency et des études en science politique à l’UQAM. En plus de son engagement pour la préservation de l’environnement, illustré par sa participation au comité sur l’Environnement et le développement durable de la Chambre des communes, et sa contribution à l’organisme Les Amis du bois Saint-Antoine, il est membre du comité administratif de la FADOQ, où il est responsable du Comité de la diversité.

« La Commission des aînés jouera un rôle central pour notre vision de Laval, en favorisant l’inclusion et en donnant une voix considérable à nos aînés », mentionnait le nouveau président de ce comité.

Grâce à ses expériences professionnelles et politiques, Monsieur Pilon apporte une compréhension approfondie des fonctionnements des institutions. Il renforce ainsi la vision d’Action Laval sur des sujets concernant Laval. Action Laval veut construire une municipalité où chaque citoyen, jeune ou âgé, peut assurément contribuer au vivre ensemble en participant à de véritables exercices de consultations publiques.

Action Laval est la principale opposition à la Ville de Laval, composé de cinq élus : Aglaia Revelakis (Chomedey), Achille Cifelli (Chef par intérim, Val-des-Arbres), David De Cotis (Saint-Bruno), Isabelle Piché (Saint-François) et Paolo Galati (Saint-Vincent-de-Paul). Action Laval entend avoir un œil attentif sur les finances de la Ville afin d’améliorer la transparence des décisions, ainsi que l’imputabilité des décideurs, tout en assurant la reddition de compte de l’administration. L’intérêt supérieur des citoyens est au cœur de la démarche des conseillers municipaux d’Action Laval.