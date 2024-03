Proposition cours RCR/DEA : Isabelle Piché obtient un vote unanime

La conseillère municipale de Saint-François pour l’équipe d’Action Laval, Madame Isabelle Piché, a présenté une proposition pour que les organismes lavallois qui offrent des services à nos aînés aient accès à des formations gratuites de réanimation cardiorespiratoire (RCR). Un léger amendement qui ouvrait ces formations à l’ensemble des bénévoles et des employés des organismes communautaires lavallois a permis d’obtenir un vote unanime sur la proposition.

Il s’agissait de la suite logique à l’installation de défibrillateurs externes automatiques (DEA) dans tous les arénas et centres communautaires il y a quelques années. Ces formations permettent d’acquérir les connaissances et techniques de base pour intervenir dans une situation d’urgence en lien avec un arrêt cardiaque, ainsi que pour utiliser les DEA.

« Je suis convaincue que cette mesure sera bénéfique pour l’ensemble de notre population, » pointait Madame Piché. « Il s’agit d’une formation de base qui devrait être accessible à tous. »

La situation est apparue à Madame Piché alors qu’elle observait que la population lavalloise, comme celle de toutes les villes du Québec, avançait en âge. Il y a maintenant à Laval plus de 80 000 Lavallois qui ont plus de 65 ans. Laval est une municipalité amie des aînés (MADA), et dans son plan d’action elle veut contribuer au bien-être de ses aînés et participer à rendre notre ville plus sécuritaire sur l'ensemble du territoire.

« Cette proposition allait de soi pour soutenir nos organismes dans le cadre de leurs activités avec la population, » soutenait l’élue du district Saint-François, Madame Piché. « L’appui unanime à ma proposition met en relief le bien-fondé de celle-ci. »