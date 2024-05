Claude Larochelle, chef par intérim de Parti Laval

Notre média reproduit intégralement le communiqué du parti de l'opposition au conseil municipal, Parti Laval.

Au lendemain de la publication du rapport du maire de Laval concernant le Rapport financier annuel 2023, les représentants de Parti Laval, Claude Larochelle et Louise Lortie, décrient le manque de transparence de l’administration Boyer. Pour le chef par intérim de Parti Laval et conseiller de Fabreville, « les Lavallois méritent un rapport financier clair et complet, pas une brochure promotionnelle qui camoufle les réels excédents de 127M$. M. Boyer doit publiquement corriger le tir. C’est une question de transparence et de respect envers les citoyens et citoyennes que nous représentons. »

Un rapport tronqué

Mercredi, l’administration Boyer a rendu public son rapport financier titré « NOS RÉUSSITES 2023 » pour l’exercice financier 2023. À la suite de cette diffusion, Parti Laval dénonce l’absence d’informations névralgiques à la compréhension des finances de la municipalité. « L’excédent de fonctionnement non consolidé de 10,9 M$ annoncé dans le rapport du maire et dans les médias est une donnée tronquée. Le maire omet de mentionner, dans son rapport, que l'excédent total avant réaffectations dépasse les 127 M$ dont une bonne part est due à une hausse des revenus de la taxe foncière de 60,7 M$ par rapport à 2022 », de souligner le chef par intérim de Parti Laval.

« Il y a un manque de rigueur et de transparence de la part de l’administration Boyer lorsque vient le temps de présenter les résultats à la population. On ne parle pas des vrais excédents, on se vante d’un taux de réalisation des projets de 92.2% alors qu’il s’agit d’un taux de réalisation des dépenses en dollars. On ne sait pas quels sont les taux de réalisations des projets sur le terrain. Les dépenses explosent dans tous les projets de construction. On manque de policiers pour assurer la sécurité dans nos rues, on manque d’arénas, de piscines intérieures, de bibliothèques, de parcs canins et nos routes, aqueducs et égouts sont en piètre état. Est-ce que c’est ça la gestion rigoureuse vantée par M. Boyer? » d’ajouter Mme Lortie.

Le maire doit corriger le tir publiquement

« Ce rapport financier du maire est une vitrine promotionnelle, pas un véritable document informatif, » insiste M. Larochelle. En effet, dans le rapport qui a été diffusé publiquement, comme l’oblige la loi, seulement une des huit pages de données financières du rapport de l’an dernier est reproduite cette année. Les excédents budgétaires de 127M$ de l’administration municipale ne sont pas identifiés. Ces excédents qui sont distribués dans une variété de réserves, fonds, provisions et projets ne figurent pas au rapport, alors qu’on indique plutôt qu’il ne reste que 10.9M$ malgré des revenus de taxes foncières en forte hausse. « Ce n’est pas ce que j’appelle un rapport complet, détaillé et transparent. Les Lavalloises et Lavallois méritent mieux. Le maire doit rapidement corriger le tir, » de conclure le chef par intérim de Parti Laval, M. Larochelle.