Action Laval dénonce le projet du Carré Laval dans sa forme actuelle

Nous reproduisons ici l'intégrale d'un communiqué concernant le futur projet de quartier Carré Laval annoncé par la Ville de Laval ce matin. Le parti de l'opposition dénonce la forme actuelle du projet.

Le chef par intérim d’Action Laval et conseiller municipal de Val-des-Arbres, Monsieur Achille Cifelli, accompagné du conseiller municipal de Saint-Bruno, Monsieur David De Cotis, ont fortement critiqué ce matin le projet du Carré Laval. Le projet qui prévoit un partenariat avec la Société de Développement Angus, qui n’a jamais livré de projet à l’extérieur de la ville de Montréal, a pour objectif le développement d’un terrain de plus de 40 hectares à Laval dans l’ancienne carrière Lagacé. Malgré ce qui pourrait être un espace parfait pour un développement majeur, l’équipe du maire Boyer, qui n’a aucun mandat électoral par ailleurs, accouche d’une souris en matière de construction de logement, en plus d’être incapable de répondre aux questions financières et d’échéanciers qu’imposent la réalisation d’un projet d’une telle envergure. Le projet semble aussi faire fi de la croissance exponentielle de l’endettement de la ville depuis l’arrivée au pouvoir du maire.

« Une nouvelle fois, le maire dépose un projet extravagant et mal ficelé avec des visées purement électoralistes qu’il a du mal à cacher », soulignait Monsieur Cifelli. « Sans échéancier ni structure financière solide, alors que la crise du logement se déroule sous nos yeux, le projet ne prévoit aucune livraison finale du projet avant 20 ou même 25 ans. »

Action Laval dénonce un projet censé être sans voiture, mais qui se trouve à plusieurs kilomètres de marche de la station de métro la plus proche. Le projet ne prévoit aucune ligne d’autobus, ni même un ajout d’offre de service sur des lignes d’autobus qui desservent déjà le secteur.

« L’administration actuelle n’a pas consulté la société civile ni le secteur privé. Il nous présente un projet sans étude d’impact. L’improvisation financière nous fait craindre un futur éléphant blanc, alors que les besoins de logement réclament d’agir rapidement », ajoutait Monsieur De Cotis.

Il s’agit d’une annonce faite rapidement afin de répondre aux impératifs électoralistes du maire. L’équipe d’Action Laval considère qu’il y a trop de points d’ombres qui restent sans réponse pour que le projet puisse recevoir son appui à cette étape-ci.