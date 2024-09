Les conservateurs pourraient déposer une motion de censure la semaine prochaine

Le 15 septembre, la Ville de Laval a lancé deux projets pilotes d’assemblées de quartier dans Duvernay et Auteuil. Ces instances indépendantes et non partisanes ont pour objectifs de permettre aux résidents et résidentes, aux entreprises et aux organismes des quartiers ciblés d’échanger, d’exprimer leurs aspirations concernant leur milieu de vie, ...