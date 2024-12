La députée de Mille-Îles revient sur les moments marquants de 2024

En cette fin d’année 2024, Virginie Dufour, députée de Mille-Îles, est revenue sur les moments marquants et sur ce qui a été accompli sous son mandat.

Le projet de loi sur les mines, Mme Dufour est parvenue, dans le cadre de l'étude détaillé, à faire adopter plusieurs amendements visant à accroître la transparence, la protection de l’environnement et à garantir des retombées économiques plus justes pour les communautés concernées.

Elle a soutenu et parrainé plusieurs pétitions, dont une sur les zones inondables, un enjeu crucial pour de nombreux citoyens de la région. Elle a aussi parrainé une pétition de la fédération des locataires des habitations à loyer modique (HLM) du Québec, qui demande de mettre en place un nouveau programme de logement social.

En commission parlementaire, la députée a interrogé le Tribunal administratif du logement (TAL) sur les retards de traitement des dossiers et la difficulté d’accès à leur ligne téléphonique.

Nouvelle initiative dans Saint-François

Mme Dufour a lancé, avec les organismes du milieu, une toute nouvelle fête de fin d’année scolaire, qui a réuni plus de 800 résidents du quartier autour d’activités, telles que basketball, Zumba, essai de vélo et jeux gonflables.

Activités à Val-des-Brises

Le 31 octobre, elle a accueilli les citoyens pour une soirée festive au parc du Royal 22e Régiment, où petits et grands ont pu profiter de friandises et d’animations. Ce sont plus de 1000 personnes qui ont participé à cette soirée. Le 15 décembre, le Père Noël a fait une visite, apportant la magie des Fêtes au cœur du quartier. Les familles ont pu profiter de la présence du Père Noël pour prendre une photo avec lui et ses lutins.

Soutien envers sa communauté

Virginie Dufour a soutenu l’acquisition du nouveau télescope de l’observatoire du Centre de la Nature pour permettre aux citoyens d’observer le ciel. La députée a aussi soutenu la plantation d’arbres dans les cours des écoles Hébert et des Ormeaux (pavillon St-Charles). Ces aménagements contribueront à lutter contre les îlots de chaleur et à offrir des lieux de détente pour les enfants.