Laval maintient sa cote de crédit AA+

Pour une quatrième année consécutive, S&P Global Ratings attribue la cote de crédit AA+ à la Ville de Laval, confirmant ainsi sa gestion financière rigoureuse et la solidité de sa position économique. Il s’agit de la meilleure cote décernée à une municipalité au Québec, soulignant une fois de plus les pratiques exemplaires de Laval en matière de gouvernance et de discipline budgétaire.

Malgré une conjoncture économique mondiale marquée par l’incertitude, l’agence prédit des perspectives durables pour Laval. Cette confiance repose sur la solidité de la base fiscale et une gestion responsable.

« L’attribution, pour une quatrième année consécutive, de la meilleure cote de crédit pour une municipalité au Québec atteste que notre administration gère les finances publiques et l’argent de nos citoyens et de nos citoyennes de façon responsable et diligente. Cette gestion efficiente permet d’offrir des services municipaux de qualité aux citoyens et aux citoyennes, mais également d’investir dans des infrastructures structurantes pour l’avenir. », explique Stéphane Boyer, maire de Laval

S&P Global Ratings souligne que Laval est bien positionnée pour relever les défis à venir, grâce à une gestion stratégique de ses investissements, un endettement maîtrisé et des liquidités suffisantes pour honorer ses obligations financières.