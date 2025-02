Rejet d’une pétition citoyenne par la députée d’Argenteuil

Virginie Dufour, députée des Mille-Îles et porte-parole de l’opposition officielle en matière d’environnement et de lutte contre les changements climatiques avait déposé à l'Assemblée nationale une pétition citoyenne concernant le développement de corridors ferroviaires pour le transport de marchandises et de personnes dans la MRC d'Argenteuil, et finalement elle a été rejetée.

Mme Dufour tenait à déclarer son mécontentement face à cette situation et accuse entre autres la députée caquiste d'Argenteuil, Agnès Grondin, de partisanerie.

« La semaine dernière, à l’Assemblée nationale, j’ai eu l’occasion de participer à une séance de travail visant à convaincre les élus de la CAQ de se pencher sur une pétition, initiée par un citoyen de ma circonscription, qui demandait que le gouvernement planche sur une stratégie de développement de corridors ferroviaires pour le transport de marchandises et de personnes.

Puisqu’il est estimé que la distance parcourue par la même quantité de marchandise par train émet 92% moins de GES, en moyenne, que le transport routier, les pétitionnaires proposent que les surplus accumulés de 1,7 milliard de dollars dans le Fonds d’électrification et de changements climatiques servent à planifier une transition vers le transport ferroviaire.

Lors de la séance de travail sur ladite pétition, la députée caquiste d’Argenteuil, Agnès Grondin, s’est opposée, de concert avec ses collègues, à la demande des pétitionnaires. La MRC d’Argenteuil a aussi adopté, ces dernières semaines, une résolution allant exactement dans le même sens que la pétition. L’opposition de Mme Grondin a de quoi surprendre puisqu’elle a été elle-même, durant plus de 10 ans, conseillère en environnement à la MRC d’Argenteuil.

Visiblement, la députée de la CAQ a préféré s’aligner avec les positions de son parti plutôt que de défendre les citoyens, les maires de sa circonscription et peut-être même ses propres convictions » , exprime-t'elle par communiqué.