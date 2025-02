Virginie Dufour dénonce le rejet d'une pétition concernant les HLM

La député libérale des Milles-Îles Virginie Dufour dénonce que les élus de la CAQ ait refusé, cette semaine, de se pencher sur une pétition réclamant un nouveau programme pour la construction de 5000 logements par année et une indexation des budgets accordés à l’entretien des HLM existants et à venir.

La pétition de 1638 signataires, portée par la députée, porte-parole de l’opposition officielle en matière d’habitation, avait été initiée par la Fédération des locataires d’habitations à loyer modique du Québec (FLHLMQ) et déposée à l’Assemblée nationale en novembre dernier.

La députée libérale des Mille-Îles déplore que les 73 000 logements à loyer modique existants ne suffisent plus alors que la liste d’attente compte plus de 30 000 ménages, dont 70% sont des aînés et que les autres sont des familles à faible revenu. La pétition rejetée par la CAQ réclamait la mise en place d’un programme d’aide afin de réaliser la construction 5000 nouveaux HLM annuellement et ainsi répondre aux besoins des plus vulnérables de notre société.

« Il y a longtemps que je fais des HLM un cheval de bataille et que je talonne la ministre à ce sujet. La CAQ se targue de construire des maisons des aînés à 1 million de dollars par porte, mais abandonne complètement les plus vulnérables. Les HLM font partie de l’ADN de notre parc immobilier. Il faut en prendre soin et en faire plus pour répondre à la demande grandissante comme en fait foi la liste d’attente de plus de 30 000 ménages. Malheureusement, la CAQ tourne le dos à toutes ces personnes et fait la sourde oreille aux milliers de signataires de la pétition. », exprime Virginie Dufour, députée des Mille-Îles et porte-parole de l’opposition officielle en matière d’habitation