Le Bloc Québécois présente son candidat dans Marc-Aurèle-Fortin

Après trente-cinq ans au service de la jeunesse en tant qu’enseignant, Claude Tousignant que l’on surnomme également depuis plusieurs années « la voix des Loups » de l’école Curé-Antoine-Labelle souhaite porter la voix des Lavalloises et Lavallois à Ottawa en briguant l’investiture du Bloc Québécois dans Marc-Aurèle-Fortin. Il en a fait l’annonce, plus tôt ce matin, avec l’appui unanime de l’exécutif local.

À l’aube de sa retraite, M. Tousignant a décidé de s’engager d’une nouvelle façon alors qu’il sent que le moment est venu de porter son engagement à un autre niveau. « Le Bloc Québécois est l’adulte dans la pièce à Ottawa et en ces moments troubles de notre histoire, je suis plus que déterminé à porter haut et fort nos valeurs. J’ai toujours été au service de ma communauté et je sens que la politique est maintenant la meilleure façon d’aller encore plus loin », affirme le candidat à l’investiture.

Un parcours au service de la communauté

Détenteur d’un baccalauréat en enseignement de l’histoire, Claude Tousignant enseigne l’histoire du Québec au secondaire avec passion et dévouement depuis 35 ans. C’est à l’école Curé-Antoine-Labelle, où il a passé la plus grande partie de sa carrière, qu’il a multiplié ses implications et laissé sa marque dans la circonscription, notamment comme responsable du conseil des élèves, formateur pour la relève enseignante et animateur pour l’équipe de football les Loups de Curé-Antoine-Labelle qui accueille plus d’une centaine d’élèves athlètes par année. Une implication reconnue et appréciée par de nombreux collègues, élèves et parents d’élèves, qui l’aura mené à recevoir, en 2012, le Prix de la Reconnaissance de la Commission scolaire de Laval (CSDL), soulignant son dévouement tant en classe que dans les activités scolaires, parascolaires et sportives.

Souverainiste depuis son adolescence, ce militant engagé a occupé diverses fonctions au sein des exécutifs locaux et régionaux du Bloc Québécois et du Parti Québécois à Laval, cherchant toujours de nouvelles façons de promouvoir la souveraineté et de faire briller le Québec et son histoire. Sa passion et sa détermination lui ont d’ailleurs valu, en 2021, le titre de Patriote de l’année décerné par la Société nationale du Québec à Laval (SNQL).

Une candidature rassembleuse

Selon Anne Arseneau, la présidente de l’exécutif local qui a offert un appui unanime à M. Tousignant, « l’ancrage local de Claude Tousignant, et tout le travail qu’il a fait pour les jeunes du quartier, ça fait de lui un candidat qui incarne pleinement l’ADN du Bloc : quelqu’un qui a à cœur les gens de Marc-Aurèle-Fortin, notre histoire et les besoins du Québec. » Elle ajoute que « les membres du Bloc de Marc-Aurèle-Fortin ne pourraient souhaiter une meilleure candidature. Claude saura porter haut et fort la voix de la circonscription à Ottawa ».

Dans les prochaines semaines, celui qui souhaite obtenir la confiance des membres pour remporter l’investiture entend parcourir la circonscription pour échanger avec les citoyennes et citoyens, recueillir leurs idées et faire valoir l’importance de l’option bloquiste pour défendre les intérêts du Québec à Ottawa.

« En ce moment, les citoyennes et citoyens de Marc-Aurèle-Fortin, comme ceux de partout au Québec, font face à des défis économiques et sociaux qui exigent une voix claire et solide à Ottawa. Qui pourra l’incarner réellement si ce n’est pas le Bloc? Je souhaite sincèrement avoir la chance d’offrir aux gens de la circonscription ma détermination et l’expérience que j’ai acquise au fil des ans, afin de faire entendre leur voix et de bien les représenter à Ottawa. J’invite d’ailleurs toutes les citoyennes et tous les citoyens de Marc-Aurèle-Fortin à soutenir cette vision lors de la prochaine élection fédérale, une élection cruciale pour le Québec », de conclure Claude Tousignant.