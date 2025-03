Angelo Iacono applaudit le Programme national d’alimentation scolaire

Le député fédéral Angelo Iacono applaudit l’entente conclue entre le gouvernement fédéral et provincial pour mettre en place le programme national d’alimentation scolaire dans les écoles du Québec.

L’accord, annoncé vendredi par Jean-Yves Duclos, ministre de l’Approvisionnement et Lieutenant du Québec, prévoit une aide fédérale d’environ 65,2 millions de dollars sur 3 ans au gouvernement du Québec afin qu’un plus grand nombre d’enfants de la province aient accès à des collations et à des repas nutritifs en milieu scolaire.

« Cet accord va permettre de soutenir les enfants du Québec dans leur apprentissage et leur bien-être, qui passe par une alimentation saine et équilibrée. Cette entente est un véritable investissement dans la génération future », exprime Angelo Iacono, député d’Alfred-Pellan

Sur cette enveloppe, plus de 11 millions de dollars sont destinés à la fin de l’année scolaire 2024-2025. Cette allocation est la deuxième plus importante après l'Ontario et devrait atteindre en moyenne 110 000 enfants chaque année, alors qu’au Canada 1 enfant sur 4 arrive à l’école le ventre vide.

« Tous les enfants méritent d’apprendre, de grandir et de réaliser leur plein potentiel. Mais c’est difficile de faire cela quand on a faim. C’est pourquoi nous nous assurons que davantage d’enfants québécois reçoivent des repas nutritifs à l’école. Ainsi, ils pourront profiter de leur enfance et les parents pourront économiser sur leurs factures d’épicerie. Investir dans les familles, plus particulièrement dans nos enfants, c’est investir dans un avenir meilleur pour tous. », indique la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l’honorable Jenna Sudds